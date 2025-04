Regate di Primavera Portofino 2025

Il Maxi 79 Nice di Marco Malgara è il vincitore di giornata tra gli IRC. Il Frers 53 Moonshine è in testa alla classifica Open. Domani, sabato 26 aprile, le Regate di Primavera si fermano per continuare domenica 27

Portofino. Condizioni meteo leggere sul Golfo del Tigullio per la prima giornata delle Regate di Primavera. Vento da Sud di circa 5/6 nodi di intensità, mare piatto e una meravigliosa giornata di sole, questi gli elementi meteo per cui il Comitato di Regata ha deciso di dare il via alla prima prova, una costiera di circa 8 miglia, dopo aver osservato un minuto di silenzio prima della partenza.

Alle 12:05 con uno start unico per entrambe le categorie (IRC e Open) il via regolare della regata con il maxi volante FlyingNikka che non ha trovato le condizioni adeguate a esprimere tutti i suoi cavalli volando sui foil e ha navigato in dislocamento per tutta la prova. Ad approfittarne i grandi maxi ARCA e Nice che si sono subito dati battaglia bordeggiando sul primo lato di bolina.

Ad avere la meglio in tempo compensato, il Maxi 79 Nice di Marco Malgara, davanti al Mylius 65 Oscar 3 di Aldo Parisotto e, terzo, il Maxi 100 Arca di Furio Benussi – primo in tempo reale sulla linea d’arrivo dopo 1h19m di regata.

Tra gli Open, che invece regatano in tempo reale e senza alcuna compensazione, vittoria di giornata per il Frers 53 Moonshine di Stefano Brunello davanti all’Eleva 50 Black Samurai di Giuseppe Porro e il Solaris 58 Shanti di Claudio Cimatti.

Al rientro in porto gli equipaggi sono stati accolti da un gradito servizio di delivery di gelato della storica gelateria San Giorgio di Portofino, per stasera è prevista una cena per tutti i partecipanti a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure mentre per domani, giorno delle esequie del Papa, le regate sono sospese.

