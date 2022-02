Regate di Primavera – Portofino 21 – 25 aprile 2022 Pubblicato il Bando di Regata e aperte le iscrizioni

Tornano le regine del mare a Portofino con le Regate di Primavera – Portofino. Dopo il successo dell’edizione 2021, con il golfo del Tigullio che ha salutato il ritorno delle regate con condizioni meteorologiche straordinarie,

nel 2022 è ancora protagonista il binomio vela-Portofino, grazie alla collaborazione tra lo Yacht Club Italiano, il Comune di Portofino, l’International Maxi Association e Rolex in qualità di Official Timepiece; quattro giorni di splendide regate in mare e per celebrare così l’antico legame tra il borgo e lo sport della vela.

Il programma

Le Regate di Primavera cominceranno ufficialmente giovedì 21 aprile con l’arrivo delle barche e le procedure di registrazione. Le barche saranno ormeggiate a Portofino Yacht Marina fino a esaurimento posti, quindi al Porto di Santa Margherita Ligure e alla fonda nelle belle baie circostanti. L’azione in mare inizia venerdì 22 aprile con la partenza della prima regata e si concluderà lunedì 25 aprile con l’ultima prova e la premiazione.