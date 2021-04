Le Regate di Primavera si spostano di una settimana: con il programma sportivo e sociale che rimane invariato, ma che si svolgeranno da mercoledì 5 a domenica 9 maggio.

La situazione attuale e le nuove indicazioni delle Autorità – così il Presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi – non ci avrebbero consentito di svolgere la manifestazione in un clima di necessaria serenità e adeguata sicurezza per i partecipanti. Così, di comune accordo con tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione, abbiamo deciso di spostare le nostre Regate di una settimana e, di conseguenza, rinviare anche il termine delle iscrizioni al 15 aprile”.



Prosegue dunque l’impegno del Club a inaugurare la stagione sportiva dei grandi yacht con il ritorno delle Regate di Primavera – Portofino, Splendido Mare Cup adottando criteri di massima attenzione e di responsabilità che un evento del genere comporta. Le Regate di Primavera stanno ricevendo un ottimo riscontro da parte degli armatori dei cantieri coinvolti – Wally, Southern Wind Shipyard, Nautor’s Swan e Mylius – con oltre venti scafi già iscritti a oggi.

Un particolare ringraziamento va al Comune di Portofino per la disponibilità dimostrata nell’accoglienza di una regata così importante; con il mare comune denominatore del legame profondo tra il borgo, lo Yacht Club Italiano e il Gruppo Belmond che proprio qui ha due delle sue più preziose proprietà: lo Splendido e lo Splendido Mare, la rinnovata “locanda di charme” in apertura il 16 Aprile, ispirazione e bandiera di questo appuntamento’.

Il nuovo programma

5 Maggio – arrivo delle imbarcazioni e registrazioni

6 Maggio – Regata

7 Maggio – Regata

8 Maggio – Regata

9 Maggio – Regata e Premiazione

L’organizzazione

Le Regate di Primavera a Portofino – Splendido Mare Cup sono organizzate dallo Yacht Club Italiano, Comune di Portofino e International Maxi Association sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. Il Gruppo Belmond è title partner, Rolex official timepiece mentre Loro Piana e Veuve Clicquot in qualità di Partner Tecnici; completa il gruppo dei sostenitori dell’evento Banca Passadore.



Nel corso dell’evento verranno adottati specifici protocolli improntati alla massima sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle normative per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID 19.



Bando di Regata, iscrizioni e info sul sito yachtclubitaliano.it



Belmond

Belmond è da oltre 45 anni il marchio pioniere nel settore dei viaggi di lusso grazie a una collezione di esperienze uniche in alcune delle destinazioni più affascinanti ed emozionanti del mondo.

Dall’acquisizione dell’iconico Hotel Cipriani a Venezia nel 1976, Belmond ha continuato a perpetuare la leggendaria arte del viaggiare, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo la possibilità di vivere avventure sorprendenti e indimenticabili. Il suo portafoglio si estende in 24 paesi con 46 proprietà straordinarie che includono l’illustre treno Venice Simplon-Orient-Express, ritiri remoti come Cap Juluca ad Anguilla, rifugi italiani come Splendido a Portofino, e luoghi impareggiabili che si aprono su vere e proprie meraviglie naturali come l’Hotel das Cataratas all’interno del Parco Nazionale di Iguazu in Brasile. Dai treni, alle crociere fluviali, ai safari lodge agli hotel, ciascuna proprietà vanta esperienze uniche e incomparabili con una propria storia da raccontare. L’essenza del brand Belmond si basa sul suo patrimonio storico, l’artigianalità e la reputazione di un servizio genuino e autentico. Belmond vede il suo ruolo quale custode di un patrimonio senza tempo, dedito alla conservazione delle sue proprietà attraverso sensibili piani di restauro. Belmond è parte del gruppo leader mondiale del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

