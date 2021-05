Grande giornata di vela anche oggi per gli equipaggi impegnati in regata e per gli spettatori che hanno potuto seguire l’azione da terra.

Il percorso, infatti, prevedeva l’ultimo passaggio verso la linea d’arrivo con un bordo radente al faro di Portofino, emozionante e adrenalinica passerella presto diventata copertina del Day 2. In mare la situazione è risultata più complessa del giorno precedente: le onde hanno raggiunto picchi anche oltre i 2,5 metri mentre il vento – da Sud-Est – non è stato costante come per la prima prova. 10/12 nodi in partenza, diminuiti a metà percorso poi tornati di prepotenza verso la fine, con gli scafi in dirittura d’arrivo sotto le scogliere del promontorio di Portofino.

I 15 maxi delle Regate di Primavera – Splendido Mare Cup hanno affrontato un percorso di circa 14 miglia, un grande triangolo nel Golfo del Tigullio, completato in poco meno di due ore. Primo a tagliare il traguardo in tempo reale il ‘solito’ Pendragon di Carlo Alberini, davanti a Capricorno di Rinaldo Del Bono, a 3 minuti di distanza e Twin Soul B di Luciano Gandini che ha tagliato con un distacco di poche lunghezze.

La classifica in tempo compensato dopo due giorni di regata vede dunque in testa l’R/P 78 Capricorno di Rinaldo Del Bono, che si posiziona nella parte alta della classifica grazie a due vittorie consistenti. In seconda posizione, il veloce Mylius 80 Twin Soul B di Luciano Gandini che chiude i primi due giorni con un secondo e un terzo posto. Risale bene la classifica generale ITA102, il Felci 61 di Adriano Calvini che, dopo la sesta posizione di ieri e un ottimo secondo posto oggi, completa il terzetto della classifica provvisoria.



Qui le classifiche complete.



A terra e in mare è proseguita l’attività della regia per seguire la diretta televisiva e in streaming sui canali ufficiali dello Yacht Club Italiano e su Primocanale con il commento tecnico di Matteo Cantile e Roberto Ferrarese. I dati Auditel di questa mattina confermavano 48.883 spettatori, che hanno seguito su Primocanale la prima giornata in diretta delle Regate di Portofino dalle ore 10 alle 14.30. Con uno share medio del 3.98% e punta di share del 9.42%.

Le regate proseguono in mare domani alle 11 per il terzo giorno delle Regate di Primavera – Splendido Mare Cup, il meteo sarà più tranquillo con moto ondoso in diminuzione e venti leggeri da SW.

L’organizzazione

Le Regate di Primavera a Portofino – Splendido Mare Cup sono organizzate dallo Yacht Club Italiano, Comune di Portofino e International Maxi Association sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. Il Gruppo Belmond è title partner, Rolex official timepiece mentre Loro Piana e Veuve Clicquot in qualità di Partner Tecnici; completa il gruppo dei sostenitori dell’evento Banca Passadore.

Com. Stam.