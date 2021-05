Regate di Primavera – Portofino Splendido Mare Cup – 5 – 9 maggio 2021 Il borgo è pronto ad accogliere i maxi

Poco meno di due giorni alla partenza ufficiale delle Regate di Primavera – Splendido Mare Cup che inizieranno con la giornata di mercoledì 5 maggio con l’arrivo delle imbarcazioni iscritte e le formalità di iscrizione. L’azione in mare è da giovedì 6 maggio alle 11 con lo start della prima prova. Le regate proseguono fino a domenica 9 maggio con la con la premiazione delle 17:30 sulla calata di Portofino.



Intanto il borgo si prepara ad accogliere tutti gli scafi che saranno ormeggiati sulle banchine del Marina Yacht Portofino e ai gavitelli della baia; le prime barche sono attese già per domani per la preparazione degli scafi e per le prime sessioni di allenamento nelle acque del golfo. Alcune imbarcazioni saranno invece ospitate a Santa Margherita Ligure.



Qui la entry list definitiva delle imbarcazioni iscritte dei cantieri coinvolti – Wally, Southern Wind Shipyard, Nautor’s Swan e Mylius – e gli yacht appartenenti all’International Maxi Association e quelle dei soci YCI.



I trofei

In palio a Portofino per le Regate di Primavera – Splendido Mare Cup, il nuovo trofeo appositamente commissionato dallo Yacht Club Italiano al Maestro Marcello Morandini, architetto, scultore e designer che, con il suo stile inconfondibile, ha realizzato gli speciali Trofei Challenge destinati ai primi classificati delle classi Racer e Cruiser. Un tributo ispirato al mare e alla vela da parte di un artista fuori dal coro da sempre, Morandini si è misurato fin da giovanissimo e nel corso della propria cinquantennale esperienza con una dimensione internazionale, esponendo le proprie creazioni nei più importanti musei e nei luoghi della cultura di tutto il mondo. Oltre a questi, i Trofei IMA per il miglior classificato tra i soci IMA di ogni classe, il Belmond Trophy per il primo classificato tra i Racer e lo Splendido Mare Trophy per il primo della classe Cruiser.

Premi speciali di Veuve Clicquot per i primi tre classificati delle due classi.



Dal progetto di Marcello Morandini nasce anche una preziosa litografia a edizione limitata che sarà presentata a Portofino in occasione delle regate.



Tutti i giorni sarà possibile vedere la diretta delle fasi salienti delle regate sul canale YouTube dello Yacht Club Italiano, così come il tracking online a questo link.



Al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e del borgo che ospita le regate, sono state adottate tutte le misure per il tracciamento e il contenimento del Covid19 con un protocollo che prevede il tampone obbligatorio per tutti, disponibile tutti i giorni presso il presidio sanitario organizzato al secondo piano del Teatrino di Portofino. Tutte le informazioni qui.



Giornalmente al termine delle regate, saranno disponibili le foto e i video highlight nella press room digitale dedicata all’evento.



Tender ufficiali delle Regate di Primavera – Splendido Mare Cup sono i due iconici modelli della linea Wallytender: 43wallytender e 48wallytender. Le imbarcazioni sono messe a diposizione da Wally come shuttle per gli ospiti degli organizzatori e degli sponsor, offrendo un’esperienza unica di navigazione e della vita di bordo.



L’organizzazione

Le Regate di Primavera a Portofino – Splendido Mare Cup sono organizzate dallo Yacht Club Italiano, Comune di Portofino e International Maxi Association sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. Il Gruppo Belmond è title partner, Rolex official timepiece mentre Loro Piana e Veuve Clicquot in qualità di Partner Tecnici; completa il gruppo dei sostenitori dell’evento Banca Passadore.

