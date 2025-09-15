Reggio Emilia Morto dopo uso del teaser: SIM Carabinieri in campo a difesa degli operatori

Morto dopo uso del teaser: SIM Carabinieri in campo a difesa degli operatori. Eccoci, ci risiamo. Ancora una volta le forze dell’Ordine sono sotto attacco di chi, strumentalizzando un episodio avvenuto a Reggio Emilia in cui un giovane fuori controllo e violento, dopo essere stato fermato col taser è deceduto poco dopo in ospedale, vorrebbe ora privare gli operatori di tale importante strumento di difesa.

SIM Carabinieri a nome del suo segretario generale Antonio Serpi, ha il dovere di rammentare l’indispensabile prudenza con cui è necessario valutare tali vicende e stigmatizzando con fermezza quei giudizi sommari che ad esempio furono fatti in analoga vicenda avvenuta ad Olbia nell’agosto scorso ed in cui invece si accerto’ poi che l’uso del teaser nulla aveva a che vedere con l’arresto cardiaco per il quale morì la persona colpita. Il teaser si è rivelato nel corso di questi anni uno strumento di difesa di straordinaria potenzialità che di fatto ha dimostrato di essere uno strumento di vita piuttosto che di morte. È doveroso sottolineare infatti che l’utilizzo del taser ha alla base i medesimi requisiti giuridici connessi all’uso legittimo delle armi e quindi l’immobilizzazione attraverso una scarica elettrica a bassa intensità di fatto evita quotidianamente che in quelle stesse situazioni venga utilizzata l’arma di ordinanza con ben differenti conseguenze. Nell’attesa che la magistratura svolga, in un clima di massima serenità, le dovute indagini sui fatti di Reggio Emilia, SIM Carabinieri intende manifestare la più sincera vicinanza al collega della Polizia di Stato coinvolto nei fatti, in quel clima di solidarietà e comunità di intenti con l’arma dei Carabinieri che da sempre lega insieme tutti gli uomini e le donne in divisa.

Com. Stam. SIM Carabinieri