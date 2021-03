Tornano gli appuntamenti dell’associazione Donatori di Musica, con il sostegno del Cipomo, Collegio italiano primari oncologi medici ospedalieri. Giovedì 1 aprile, alle 17,30, un duo di violino e pianoforte dall’Istituto “Peri-Merulo”, per il Dipartimento di oncologia dell’ospedale di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – La musica in aiuto dei pazienti oncologici. In vista della Pasqua, si terrà un concerto in diretta streaming dall’auditorium dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri – Claudio Merulo” di Reggio Emilia per il Dipartimento di Oncologia dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova del capoluogo. L’evento musicale si svolgerà giovedì 1 aprile alle 17,30 e si potrà seguire sulla pagina Youtube dell’Istituto. A salire sul palco, il violoncellista Luca Franzetti, insieme al giovane pianista Simone Sgarbanti. Sarà presente anche il direttore dell’Istituto “Peri-Merulo” Marco Fiorini.

Il concerto rientra tra gli appuntamenti dell’associazione Donatori di Musica, fondata da Maurizio Cantore, direttore del reparto di oncologia dell’ospedale “Carlo Poma” di Mantova. Un progetto nato nel 2007 che, nell’arco di 13 anni, ha dato vita a più di mille concerti con importanti big della musica italiana in oltre 20 ospedali italiani, a cui hanno assistito dai 20mila ai 30mila pazienti.

I concerti dell’associazione – sostenuta dal Cipomo, Collegio italiano primari oncologi medici ospedalieri – dopo la parentesi del lockdown, si sono svolti nelle aree esterne dell’ospedale “Carlo Poma” con l’iniziativa “Affacciati alla finestra”. Adesso la musica è tornata in corsia con un concerto della violinista Ada Casotti e dell’arpista Veronica Pucci, nel reparto di oncologia dell’ospedale di Carrara, il 23 marzo scorso.

Il concerto dell’1 aprile si potrà seguire in diretta streaming anche sulla pagina Facebook dell’associazione Donatori di Musica e su quella di Steinway&Sons Italia. “Una Pasqua diversa, non la prima con la mascherina e con i colori spenti – commenta Maurizio Cantore – . L’anno scorso appena usciti dal primo lockdown, a maggio Donatori di Musica si inventava ‘Affacciati alla finestra’ e davanti agli ospedali di Mantova e poi Rimini e Massa la musica si riaffacciava e riempiva i silenzi e i cuori. Oltre 30 concerti per chi era ricoverato e per le oltre 100mila persone che hanno seguito in diretta su Facebook i concerti”.

“Il progetto portato avanti insieme ai Donatori di Musica – afferma Livio Blasi, primario di oncologia all’ospedale Civico di Palermo e presidente nazionale del Cipomo – è un esperimento sicuramente riuscito e che ci ha dato tantissime soddisfazioni, umanizzando ulteriormente il rapporto tra medico e paziente. La medicina ormai, soprattutto in questi tempi difficili, ha sempre più necessità di iniziative parallele che possano contribuire ad aiutare e supportare le cure convenzionali”.

Pagina Facebook Donatori di Musica

https://www.facebook.com/Donatori-di-Musica-160545914302986

Pagina Facebook Steinway&Sons Italia

https://www.facebook.com/steinwayitalia

Canale Youtube Istituto “Peri-Merulo”

https://www.youtube.com/channel/UCAiOKJYEpxvGWIMJcOX1-lA

