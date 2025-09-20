Regine del Rock, Cristina Ramos e la Women Orchestra a Polizzi Generosa Insieme per un travolgente tributo agli artisti che hanno scritto la storia del rock

Il suggestivo borgo di Polizzi Generosa, con i suoi panorami mozzafiato tra le Madonie, si prepara ad accogliere la star internazionale Cristina Ramos, cantante spagnola dalla voce camaleontica applaudita sui palchi di tutto il mondo, e la Women Orchestra, ensemble tutto al femminile che da anni porta avanti un progetto musicale innovativo e di grande respiro artistico, che ha fatto breccia anche all’estero. Con loro anche il gruppo vocale Song’ Sisters, con voci potenti ed una presenza scenica di grande impatto.

Insieme per Regine del Rock, un travolgente tributo agli artisti che hanno scritto la storia del rock, un viaggio attraverso alcuni dei brani rock più iconici di sempre, in scena domenica 21 settembre dalle ore 22 nella splendida cornice di Piazza Santissima Trinità, per l’occasione della ben 705esima edizione della Festa di San Gandolfo, Santo patrono di Polizzi Generosa.

“C’è grande attesa tra la comunità- dichiara il Sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi- per questo concerto tutto al femminile, che abbiamo scelto deliberatamente per valorizzare le donne e il loro talento. Chiuderemo in bellezza e con l’energia tipica del rock la festa a cui i polizzani sono tanto affezionati, e che cerchiamo di arricchire anche con momenti di intrattenimento come questo”.

“Regine del Rock è un progetto unico nel suo genere- racconta la Direttrice della Women Orchestra, Alessandra Pipitone- grazie ad arrangiamenti orchestrali ad hoc e alla sinergia che si viene a creare tra l’orchestra e le voci tutte al femminile, il risultato è un’amplificazione del messaggio di veri e propri inni di una generazione che ha vissuto il rock come forma di vita, energia e ribellione. E’ un tributo alla forza delle donne ma anche una celebrazione della potenza, dell’emozione e dell’incredibile energia che solo il rock sa dare. Un’esperienza unica per tutti gli amanti della musica che non smettono di credere nel potere della musica e delle voci che l’hanno fatta risuonare nel mondo ”.

La scaletta proposta attraversa generazioni e stili del rock, spaziando da AC/DC a Queen, dai Doors ai Nirvana, passando per i Metallica, i Pink Floyd e i Led Zeppelin. Si tratta di un vero e proprio viaggio musicale nella storia del rock, che unisce la forza di brani iconici come Highway to Hell, Smells Like Teen Spirit, Bohemian Rhapsody e Nothing Else Matters, alla potenza orchestrale e corale della Women Orchestra, per trasformare il concerto in una vera esperienza collettiva, capace di coinvolgere e travolgere il pubblico.

Regine del Rock è un evento del progetto Musica è Donna, ideato dall’Associazione Spettacoli Cultura, e realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura- Direzione Generale dello Spettacolo FUS, volto a valorizzare il talento di artiste tutte donne- direttrici d’orchestra, cantanti, musiciste- puntando in particolare sulle giovani under 35, e al contempo su un cast e un’offerta musicale- culturale di alto livello.

L’evento in questione gode inoltre del patrocinio del Comune di Polizzi Generosa.

