Regionali Calabria, Figuccia: “Complimenti al presidente Occhiuto”

Palermo – “Complimenti al governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che i calabresi hanno voluto premiare ancora una volta. L’asse Sicilia-Calabria diventa ogni giorno più forte e la Lega vede un futuro molto florido per la crescita del partito al Sud.
Il risultato a doppia cifra del neo presidente è da stimolo per noi. Proveremo nei prossimi appuntamenti elettorali a superare i nostri cugini calabresi”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, augurando buon lavoro a Roberto Occhiuto, riconfermato presidente della Regione Calabria.
Com. Stam.
