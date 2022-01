Regione Siciliana, fondi a 28 Comuni per il demanio marittimo

Sono 28 i comuni siciliani che riceveranno il contributo dalla Regione Siciliana per il Pudm, il Piano di utilizzo del demanio marittimo, come annunciato dall’assessore all’Ambiente

Toto Cordaro. 300mila gli euro stanziati, di questi 135mila ripartiti in quota fissa fra tutti i richiedenti, 150mila divisi in misura proporzionale alla lunghezza del litorale costiero di competenza dei Comuni, il resto riservato agli enti locali in dissesto finanziario. Questi i comuni che beneficeranno del contributo: in provincia di Agrigento, Agrigento, Cattolica Eraclea, Licata, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera, Sciacca, Siculiana; in provincia di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Lipari, Monforte San Giorgio, Oliveri, Sant’Agata di Militello; in provincia di Palermo, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Terrasini, Trabia, Trappeto, Ustica; in provincia di Trapani, Castellammare del Golfo, Pantelleria; in provincia di Ragusa, Acate; in provincia di Siracusa, Avola.

Ciro Cardinale

Com. Stam.