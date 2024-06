Il sindaco Grillo: “Un ulteriore stimolo per continuare nel solco della già avviata rigenerazione urbana, volta a far rifiorire i nostri tre quartieri popolari”

RegioStars Award 2024. Marsala candidata con il progetto di riqualificazione del Centro sportivo "Gaspare Umile".

Ancora un riconoscimento, stavolta in ambito europeo, alla progettualità espressa dall’Amministrazione comunale di Marsala, capace di intercettare fondi PoFesr e Pnrr grazie alla programmazione di interventi con positive ricadute sulla comunità. Così, mentre lo scorso mese è giunta conferma della selezione del progetto di rigenerazione del Parco di Salinella finanziato con 8 milioni dal Pnrr (presentazione al Festival Nazionale di Rigenerazione urbana, a Roma il prossimo dicembre), adesso Marsala si distingue anche in ambito comunitario con la candidatura al “Regio Stars 2024”. Il progetto di riqualificazione del Centro sportivo “Gaspare Umile”, in via Istria, infatti, è uno dei tre migliori progetti siciliani che parteciperanno al concorso organizzato dalla Commissione Europea, volto a valorizzare eccellenze territoriali. Obiettivo del “RegioStars 2024” – oltre a riconoscere l’impatto positivo del progetto in ambito locale – è quello di promuovere e mettere in condivisione su scala europea le buone pratiche. Il sindaco Massimo Grillo: “Si conferma la capacità progettuale di questa Amministrazione che ha ereditato il Centro dalla precedente, riuscendo a rimodulare e perfezionare le sue finalità socio-aggregative nell’area di via Istria. Qui, continua a ben operare l’Associazione I Fenici Rugby, le cui iniziative sportive sono pregevole esempio di inclusione sociale. Questo nuovo riconoscimento ci gratifica ed è un ulteriore stimolo per continuare nel solco della già avviata rigenerazione urbana volta a far rifiorire i nostri tre quartieri popolari, tutelando il decoro e migliorando la qualità della vita dei residenti”. I tre progetti candidati dalla Regione Siciliana e gli altri ammessi al concorso saranno valutati da una giuria composta da accademici. Questi selezioneranno i finalisti per l’EURegionsWeek 2024, in programma a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre a Bruxelles. Va detto che lo scorso anno Il progetto del Centro “Gaspare Umile” era stato selezionato per la campagna #EUinmyRegion 2023, svolta a settembre e ottobre in Sicilia sotto lo slogan I nostri luoghi hanno nuovi colori.

