Regolamento Edilizio Unico Regionale: l’Amministrazione incontra i rappresentanti degli Ordini del settore

Ieri, 2 agosto, nella Sala “Saetta” del Comune si è svolta una riunione sul Regolamento Edilizio Unico Regionale.

Su invito dell’assessore Massimo Muratore hanno partecipato gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, che hanno inviato come propri rappresentanti l’architetto Angela Muratore, l’ingegnere Agostino Curtopelle, l’ingegnere Nino Cellura, il geom. Giuseppe Giordano; presenti anche il presidente e il vicepresidente della III Commissione Consiliare, Giuseppe Lo Giudice e Carmelo Onolfo nonché il referente dell’Ufficio Urbanistica, geom. Antonio La Vecchia.

È stata una proficua occasione per un confronto sul testo del Regolamento proposto della Regione siciliana alla luce delle specificità del nostro territorio: un lavoro preparatorio per elaborare la proposta da far pervenire al Consiglio Comunale: un passaggio ritenuto utile per arricchire la base della discussione sul tema che ha come obbiettivo il governo del territorio sul piano urbanistico attraverso uno strumento per il lavoro dei professionisti e dell’UTC.

L’Amministrazione comunale esprime gratitudine per la disponibilità degli Ordini Provinciali e per la sollecitudine mostrata

