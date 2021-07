Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “RENDEZ-VOUS”, nuovo brano di ANDROMAN presente su tutte le piattaforme di streaming dal 24 giugno.

Partire dalle delusioni del passato per approdare a una prospettiva futura leggera e spensierata: questo l’iter di “RENDEZ-VOUS”, nuovo singolo di ANDROMAN, un pezzo che unisce sonorità urban e un testo di stampo autobiografico, intimo, in cui è facile (ri)trovarsi.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: «Il testo, come per gli altri già scritti, nasce sempre da emozioni ed esperienze che direttamente vivo o nelle quali sono coinvolto. Mi piace sempre scrutare ed entrare nell’intimo della realtà delle cose che mi colpiscono, anche quando magari coinvolgono amici e/o persone che comunque catturano la mia attenzione. E questo brano entra nell’intimo della scoperta delle relazioni…. un po’ un viaggiare nei pensieri, nelle preoccupazioni o nei momenti di felicità di una persona e/o anche miei».

Il videoclip del singolo si ispira alla storia di Gauguin, idea, questa, nata da Androman e trasposta in una sequenza di immagini dalla sceneggiatrice Sara Presutti. Gauguin era un artista in fuga da problemi finanziari e personali che trovò la vera inspirazione durante i suoi viaggi, conoscendo le persone, le tradizioni e la cultura delle popolazioni indigene della Polinesia.



Biografia

Androman inaugura il suo percorso nel settore musicale come dj già dall’età di 14 anni, dilettandosi sulle orme del padre in live per feste private e poi crescendo, in maniera professionale suonando per alcuni anni in discoteche della zona (Civitavecchia) ed in club e ad eventi privati. Sin da subito si dedica a produzioni nell’ambito musicale EDM. Ha prodotto delle basi come ghost-producer collaborando anche con artisti emergenti (sempre nella realizzazione di basi per EDM). Strumenti musicali utilizzati sono principalmente sintetizzatori e chitarra. Completa la costruzione dei pezzi (arrangiamenti in particolare) con musicisti di livello con i quali già da più di 4 anni collabora, soprattutto per chitarra, violino e pianoforte.

Il nuovo singolo di Androman, dal titolo “Rendez-Vous”, è disponibile in digitale dal 24 giugno e in radio dal 16 luglio 2021.

