Research Scholar. Borse di ricerca Fulbright negli USA Scadenza Ravvicinata

Al via Fulbright – Research Scholar per progetti di ricerca presso Università negli Stati Uniti riservate ad assegnistə di ricerca, ricercatori/trici universitari/e (a tempo determinato o indeterminato), professori/resse associatə, professori/resse a contratto, studiosə indipendenti.
Per candidarsi, occorre inoltre avere un’ottima conoscenza della lingua inglese comprovata dal certificato TOEFL o dal certificato IELTS. L’importo delle borse di studio corrisposto non supererà i di 12 mila dollari per soggiorni di ricerca della durata di 3/6 mesi. E’ previsto inoltre un contributo di 1.100 euro a copertura delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica finanziata dal Dipartimento di Stato e visto di ingresso.
I progetti di ricerca possono riguardare tutte le discipline, tranne le specializzazioni cliniche di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria, Scienze Infermieristiche e Psicologia.
Per inviare la domanda c’è tempo fino al 12 gennaio 2026. Clicca qui per leggere il bando
Com. Stam. + foto Informa Giovani