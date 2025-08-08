Cronaca

Residuato bellico recuperato dai Carabinieri con gli artificieri dell’Esercito

• Bookmarks: 5

Borghetto Borbera – Sotto il coordinamento della Prefettura di Alessandria, i Carabinieri di Novi Ligure e i guastatori dell’Esercito hanno messo in sicurezza e prelevato l’involucro incendiario, di origine francese, che nei giorni scorsi era stato notato da alcuni villeggianti lungo il greto del torrente Borbera.

Avvisato il 112, i Carabinieri avevano delimitato l’area e consultato gli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, deputati alla sicurezza e il disinnesco dei residuati bellici, ipotizzando che potesse trattarsi di un proiettile risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Il manufatto sarà smaltito in sicurezza nei prossimi giorni.

5 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
20 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com