Cronaca

Resistenza a P.U. e permanenza irregolare sul territorio nazionale: arrestato dai CC il passeggero molesto di un treno a lunga percorrenza

• Bookmarks: 5

Tortona – Stazione Ferroviaria: trenointercity proveniente da Livorno e diretto a Milano Centrale. La Gazzella del pronto intervento raggiunge il capotreno che ha segnalato al 112 la presenza di un individuo molesto resosi responsabile di tentati furti ai passeggeri.

Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia lo individuano, è sprovvisto di documenti di identità e si mostra subito poco collaborativo. Viene invitato a un atteggiamento urbano e rispettoso ma la reazione è diametralmente opposta: il 22enne, come sarà successivamente accertato a seguito dell’identificazione, inveisce contro i Carabinieri, li insulta, li strattona, cerca di colpirli. Ha evidentemente da nascondere molto più di quanto appaia. I Carabinieri lo contengono e lo arrestano. I successivi accertamenti rivelano che il giovane è anche irregolare sul territorio nazionale e per questo viene denunciato in relazione alle norme che regolano l’immigrazione. Condotto presso le camere di sicurezza, sarà processato con rito direttissimo davanti al Tribunale di Alessandria.

5 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
36 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *