Disponibile in rotazione radiofonica “RESPIRERÒ” (Alka Record Label), il nuovo brano del duo MALDIMARTE già presente su tutte le piattaforme di streaming ed estratto da “VICINI DI CAOS”, il nuovo EP in uscita sui digital stores lo stesso giorno.

Con questo nuovo brano, i MALDIMARTE traspongono sul piano musicale una riflessione incentrata sul qui ed ora, su questo surreale periodo storico in cui tutto è rimesso in discussione alla velocità di una centrifuga in un frullatore. “RESPIRERÒ” è una canzone che canta e descrive una realtà in cui son cambiate le nostre priorità e, con esse, la nostra percezione del mondo in cui viviamo.

Questa nuova, inaspettata dimensione esistenziale è il fil rouge che lega simbioticamente le quattro tracce contenute in “Vicini di Caos”, primo EP dei Maldimarte. I brani son stati registrati presso l’Animal House Studio di Ferrara e il progetto vede la produzione artistica di Michele Guberti e il mastering a cura di Manuele Fusaroli (Zen Circus, Tre allegri ragazzi morti, Luca Carboni, Nada, Andrea Mirò, Teatro degli Orrori, e altri).

Il videoclip ufficiale di “Respirerò” è una sequenza di immagini metaforiche atta ad enfatizzare la tematica del brano: il focus è su una finestra che si “affaccia” sull’anno in cui tutto è cambiato nelle nostre vite e che racconta l’ansia di un presente pieno di incognite più di quanto fosse fino a ieri il futuro.



Ascolta “Respirerò” su Spotify

Biografia

Dalle costole dei Vinylika, prende il via la seconda vita artistica di Vincenzo Genuardi e Domenico Mistretta, rei di una collaborazione ultradecennale. In una decade di rock’n roll e chitarre distorte, l’armonia sempre in primo piano aveva dato vita ad un trascinante power pop, con testi in italiano e melodie ammiccanti atte a conquistare al primo ascolto. Un approccio compositivo che ora, con una rinnovata ispirazione e la maturità acquisita sul campo tra palchi e home studio, sterza verso una nuova veste più moderno/cantautorale. L’urgenza espressiva in chiave rock si è trasformata in pacata osservazione degli eventi che accadono intorno, in una narrazione che prende spunto più dalla realtà esterna che dall’introspezione. In “Maldimarte” le chitarre fanno un passo indietro rispetto ai synth e i brani diventano un osservatorio passivo su un futuro cronico e individualista. Rallentare diventa la nuova urgenza, per riprendere il contatto con gli elementi fondamentali della vita e la percezione di un mondo che non è e non sarà più lo stesso.

Il nuovo brano dei Maldimarte dal titolo “Respirerò” è disponibile in digitale dal 22 febbraio e in radio dal 26 marzo 2021. L’EP “Vicini di Caos”, anticipato dal singolo, è disponibile su tutti i digital stores dal 26 marzo.

Com. Stam.