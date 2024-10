responsabilità dell’Autorità di PS fa venire meno condizione per chiusura accordo”.

“Il Siulp e il Siulp FD non possono accettare quanto si è delineato nella riunione odierna per la chiusura del tavolo negoziale del contratto di lavoro 2022-2024.

Sono troppe le disparità di vedute e di contenuti che si sono delineate durante il confronto e non possiamo non sottolineare l’oggettiva contrarietà nel vedere i numeri che ci sono stati rappresentati dalla delegazione di parte pubblica, alla quale abbiamo rimesso, respingendola in toto, la proposta, in riferimento alla specificità professionale e alle indennità. Numeri che non raccolgono minimamente quanto da noi proposto.

Come Segretario Generale del sindacato maggioritario del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, e col preciso dovere di difendere i diritti di migliaia di donne e uomini che ogni giorno affrontano rischi infiniti, oltre a gogne mediatiche e attacchi che arrivano sempre con maggior insistenza da ogni dove anche ben oltre i confini nazionali. Il Siulp non può accettare le scelte riguardanti il nodo più importante che è rappresentato dalla specificità che è prerogativa assoluta della Polizia di Stato, riguardo l’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

Un’indennità che, per quanto ci è stato proposto e per le modalità con cui viene individuata, è stata paragonata al pari di altri comandanti di altre forze di polizia, senza che però questi ultimi svolgano le nostre funzioni e abbiano le nostre responsabilità. Segno che non solo non si vede riconosciuto il ruolo esclusivo della Autorità di PS, ma nemmeno le nostre funzioni e le nostre peculiarità. Alla luce di quanto visto sul tavolo, e sottolineando come la volontà di giungere ad una rapida conclusione di un accordo è primaria, non possiamo però accogliere quanto propostoci.

Giacchè sono troppe le distanze e le disparità che oggettivamente dividono i rispettivi punti di partenza. Il Governo si faccia carico quanto prima di un intervento a garanzia di un positivo esito del confronto, della centralità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza civile che è il fulcro dell’intero sistema sicurezza del nostro Paese, nonché per evitare che il lavoro fin qui affrontato risulti vano e a tutto svantaggio di un comparto che proprio l’Esecutivo dice di voler difendere nella sua quotidiana azione di governo”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.

Com. Stam. Siulp