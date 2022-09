RestArt 2022, con l’ultimo weekend si conclude il festival che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini e turisti

Si conclude con l’ultimo weekend di aperture serali ed eventi, il Festival RestArt 2022. Sono statimigliaia i cittadini e i turisti che hanno partecipato alla manifestazione nel corso di tutta l’estate.

Dunque, ultima possibilità per visitare Villa Alliata di Pietratagliata che, seppure a cantiere aperto, ha suscitato grande interesse e curiosità e che richiude per completare i lavori di ristrutturazione; per farsi guidare venerdì all’interno del Museo della Specola, prezioso per la collezione degli antichi strumenti astronomici e per la sua collocazione all’interno del palazzo Reale; per curiosare all’interno delle fotografie di famiglia dei Florio allestite a Casa Florio ai 4 pizzi; per andare a scoprire la Cuba, S. Giovanni degli Eremiti e la palazzina Cinese che di notte si arricchiscono di nuove suggestioni; per tornare a visitare monumenti come l’oratorio di S. Lorenzo, capolavoro di Giacomo Serpotta con la riproduzione della Natività di Caravaggio e la tela a lei ispirata realizzata da Emilio Isgrò; o le fascinose scaffalature lignee di palazzo Branciforti, il restaurato palazzo Butera che ospita la collezione Valsecchi, il museo Riso, museo del contemporaneo, o l’orto botanico con la suggestiva esperienza serale guidata alla luce di torce, o il maestoso Teatro Massimo, simbolo culturale della città, o la casa museo Stanze al Genio che raccoglie l’appassionata collezione di maioliche siciliane e non solo, senza perdere il Pitrè, il Salinas, lo Steri, palazzo Mirto.

Si concludono, anche, gli incontri nella terrazza di palazzo Abatellis, venerdì alle 21,15, con la partecipazione di Gaetano Basile, che racconterà le incompiute di Palermo a cui seguirà la degustazione offerta da Insicilia e dal caseificio Bompietro e, sabato alle 19, la lettura dei Trionfi di Petrarca, recitati da Stefania Blandeburgo nella sala del Trionfo della Morte di Palazzo Abatellis ed attualizzati da Beatrice Monroy.

Per informazioni e prenotazioni è possibile collegarsi a: www.restartpalermo.it

