Le riunioni in programma nei giorni 24 (a Sant’Agata Militello e Capo d’Orlando), 26 (a Barcellona Pozzo di Gotto e Patti), 27 (a Francavilla di Sicilia), 29 (a Nizza Sicilia) e 31 luglio 2021 (a Lipari)

Il Sindaco Metropolitano di Messina, dott. Cateno De Luca, ha programmato una serie di incontri, divisi per gruppi di Comuni, per verificare lo stato di attuazione degli interventi sulla rete viaria provinciale

I lavori in esame sono inquadrati in una serie di strumenti di programmazione e pianificazione, tra cui il Patto per Io sviluppo della Città Metropolitana, Il Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana e il programma quinquennale (2019-2023) straordinario di manutenzione stradale finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

I Comuni verranno riuniti in gruppi omogenei territoriali, nelle sedi indicate, e saranno presenti con un solo rappresentante per ogni Comune (Sindaco o suo delegato), in modo da limitare ia presenza e garantire il rispetto delle norme previste per il contenimento de| rischio Covid-19.

I Comuni della Val d’Agrò non figurano nell’elenco degli incontri dato che sono stati riuniti recentemente.

Alle riunioni i Responsabili Unici del Procedimento garantiranno la presenza direttamente o tramite il Direttore dei Lavori, in modo da potere fornire eventuali chiarimenti sull’avanzamento dei lavori e su problematiche di natura tecnica.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

Zona Nebrodi Orientale (15)

Capizzi, S. Stefano Camastra, Tusa, Pettineo, Motta d’Affermo, Mistretta, Castel di Lucio, Reìtano, Caronia, S. Fratello, S. Agata dì Militello, Acquedolci, S. Marco d’Alunzio, Mìlitello Rosmarino, Alcara li Fusi: la riunione si svolgerà presso il Castello Gallego a S. Agata di Militello sabato 24 luglio 2021, ore 8:00;

Zona Nebrodi Centrale (13)

Capo d’Orlando, Caprileone, Longi, Frazzanò, Mirto, Galati Mamertino, Tortorici, S. Salvatore Fitalia, Torrenova, CasteII’Umberto, Naso, Sinagra, Ficarra: la riunione si svolgerà presso l’Aula consiliare del Comune di Capo d’ Orlando sabato 24 luglio 2021, ore 10:30;

Zona Tirrenico-Peloritana (24)

Milazzo, Castroreale, Barcellona Pozzo di Gotto, Novara Sicilia, Fondachelli Fantina, Mazzarrà S. Andrea, Merì, Rodì Milici, Terme Vigliatore, S. Lucia del Mela, S. Filippo del Mela, Pace del Mela, Condrò, Gualtieri Sicaminò, S. Pier Niceto, Torregrotta, Monforte S. Giorgio, Roccavaldina, Valdina, Venetico, Spadafora, Rometta, Saponara, Villafranca Tirrena: la riunione si svolgerà presso l’Aula consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto lunedì 26 luglio 2021, ore 8:00;

Zona Nebrodi Occidentale (16)

S. Angelo di Brolo, Piraino, Brolo, Raccuja, S. Piero Patti, Ucria, Librizzi, Gioiosa Marea, Patti, Montagnareale, Oliveri, Falcone, Basicò, Montalbano Elicona, Furnari, Tripi: la riunione si svolgerà a Patti presso la Sala comunale in Piazza Mario Sdacca lunedì 26 luglio 2021, ore 11:00;

Valle Alcantara (17)

Francavilla di Sicilia, Gaggi, Graniti, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone, S. Domenica Vittoria, Giardini Naxos, Taormina, Castelmola, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Letojanni, Floresta, Cesarò, S. Teodoro: la riunione si svolgerà presso l’Aula consiliare del Comune di Francavilla di Sicilia martedì 27 luglio 2021, ore 7:30;

Zona Ionico-Peloritana (10)

Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Scaletta Zanclea: la riunione si svolgerà presso l’Aula consiliare del Comune di Nizza Sicilia giovedì 29 luglio 2021, ore 7:30;

Isole Eolie (4)

Lipari, S. Marina Salina, Leni, Malfa: la riunione si svolgerà presso l’Aula consiliare del Comune di Lipari sabato 31 luglio 2021, ore 8:30.

