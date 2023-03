RETEGUI SPERANZA AZZURRA DI MANCINI

È nel bel mezzo di una delle stagioni più stravaganti, almeno per il calcio italiano, degli ultimi anni, che l’Italia di Mr. Mancini ritorna protagonista tra I pensieri degli italiani.

Le qualificazioni per i prossimi europei hanno avuto inizio. Il 23 aprile, a Napoli, ad aprire le danze è stato un match contro un avversario che, proprio nell’ultima annata degli europei, è caduto dinanzi agli azzurri, regalandoci così l’Europeo.

L’Inghilterra però, in questa occasione, ha dimostrato, soprattutto nel primo tempo, la superiorità qualitativa dei singoli, chiudendo i primi 45 minuti con un secco 0-2.

Risposta positiva però in seguito dei ragazzi di Mancini, soprattutto dei subentranti, che dopo un tempo in evidente difficoltà, accorciano il risultato, per poi causare persino l’espulsione dell’inglese Shaw, che però non basta per evitare la disfatta.

Sconfitta dunque alla prima di queste qualificazioni, che però si è dimostrata una vero e proprio luogo d’esame per il nuovo attaccante italo-argentino Retegui.

Mancini,è stato costretto di fatto a cercare dall’altra parte del mondo, con la speranza di trovare un attaccante prolifico, che tanto manca alla nazionale dai tempi in cui Balotelli ci trascinò alla finale degli europei del 2012.

Il nuovo attaccante, nonostante dei primi minuti di poca lucidità, ha potuto dunque siglare il cartellino all’esordio. Non soddisfatto, 3 giorni dopo, Retegui ha trovato ancora una volta il gol, che, aggiungendosi al gol di Pessina, permette agli azzurri di arrivare al proseguo delle qualificazioni di giugno con 3 punti fondamentali.

Nonostante la vittoria contro Malta però, non sono mancate le polemiche, nei confronti di una nazionale e di un allenatore ancora irriconoscibile dopo l’Europeo vinto.

Non è un caso infatti se, il valore economico degli italiani e i minuti concessi a questi ultimi sia poco elevato, in particolare per i giovani, nel campionato di Serie A.

È così che si può parlare di un vero e proprio punto di partenza, un nuovo ciclo, in cui l’obbiettivo è solo uno, riportare l’Italia in alto nel calcio europeo, non solo tra i club, ma soprattutto nella nazionale.

di Roberto Di Cesare