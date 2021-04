Rethink! Service Design Stories Talkin’ Bout A Revolution New European Bauhaus, Circular Economy e Post Pandemia. Quali sono i nuovi scenari di servizio e come il design può dare una reale risposta alle esigenze post COVID-19?

Ne parleremo durante RETHINK! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al Service Design in formato digitale su Clubhouse. Anteprima RETHINK mercoledì 7 aprile 2021 Talks: mercoledì 14 aprile, giovedì 15 aprile e venerdì 16 aprile 2021 Programma completo su www.rethinkfestival.it

Rethink! Service Design Stories, il primo festival italiano dedicato al service design e all’innovazione, torna con una nuova edizione tutta digitale e a portata di mano, su Clubhouse dal 14 al 16 aprile 2021.

Per tre giorni consecutivi, il social più amato da chi in fase di pandemia vuole continuare a tenersi aggiornato su tematiche attuali ospiterà esperti, imprese e istituzioni per costruire un’arena pubblica in cui incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti.

“Talkin’ Bout A Revolution” è il titolo della quinta edizione del festival che affronterà i temi del New European Bauhaus, Circular Economy e Circular Cities, in una tavola rotonda virtuale volta a esplorare i nuovi scenari di servizio nella transizione urbana sostenibile, accessibile, inclusiva e possibile.

La città – nelle sue varie stratificazioni – gioca un ruolo cruciale per l’innovazione. Le città sono terreno fertile per il cambiamento e la sperimentazione, e sono al tempo stesso un territorio progettuale controverso. Cosa significa una città a misura di cittadino? Negli ultimi anni i concetti di smart cities, città resilienti, circular cities sono stati descritti come modelli urbani in cui la qualità della vita e la qualità degli ambienti antropizzati e naturali si possano integrare ad uno sviluppo tecnologico, per lasciare alle generazioni future un mondo “migliore”.

In questa prospettiva, i progettisti di servizi sono chiamati ad affrontare sfide tecnologiche, economiche, sociali, e culturali. Come affrontare insieme il cambiamento?

Il festival verrà anticipato dall’incontro “Anteprima RETHINK!” durante il quale si discuterà di come immaginare una città sostenibile e inclusiva.

Rethink! è promosso da POLI.design – Politecnico di Milano e dalla sua Service Innovation Academy. Il festival ha il sostegno del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.

Aldo Pecora, Giornalista, Direttore Italia2030.it

Raffaela Scognamiglio, Co-Founder e Coordinatrice Rethink!

MERCOLEDÌ 7 APRILE, 18:00 – 19:00 CEST su Clubhouse

Aspettando RETHINK! Come immaginare una città sostenibile e inclusiva?

Stefano Maffei, Direttore Rethink!

Beatrice Villari, Co-Direttore Rethink!

Nicola Morelli, Professore, AALBORG UNIVERSITY

Luca Simeone, Professore AALBORG UNIVERSITY

MERCOLEDÌ 14 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse

New European Bauhaus. Come nasce la nuova idea di Europa creativa

Marco Sammicheli, Design Curator, Triennale di Milano

Clementina Rizzi, Responsabile Comunicazione e PR Palazzo Grassi

Stefano Maffei, Professore Ordinario, Politecnico di Milano

GIOVEDÌ 15 APRILE, 12:00 – 13:30 CEST su Clubhouse

La circolarità ai tempi del Recovery Fund

Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer, Comune di Milano

Marco Pietrosante, Designer, Commissione di Selezione ADI Design Index

Alkid Ramabanaj, Senior Manager, Bain & Company

VENERDÌ 16 APRILE, 18:00 – 19:30 CEST su Clubhouse

Immaginare la Post-Pandemia. Nuovi scenari della transizione e modelli di servizio sostenibili, inclusivi e possibili

Davide Agazzi, Project Manager, Brindisi Smart Lab

Matteo Brambilla, Project Manager cheFare

Rossana Torri, Project Manager, Direzione Economia Urbana e Lavoro, Comune di Milano

Ivana Pais, Professoressa Associata, Università Cattolica del Sacro Cuore

Com. Stam.