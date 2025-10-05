Riamoci Sopra..Banane siciliane: Chiquita lancia la prima produzione “made in Italy”

Un nuovo capitolo per l’agricoltura italiana si apre in Sicilia, un capitolo dal sapore esotico e dalle implicazioni profonde. La multinazionale statunitense Chiquita, leader mondiale nella produzione di banane, ha ufficialmente annunciato l’avvio della sua prima coltivazione in territorio italiano, scegliendo come culla per questo ambizioso progetto l’area di Marina di Ragusa.

Questa mossa segna un punto di svolta non solo per l’economia agricola dell’isola, ma anche come evidente segnale degli effetti tangibili del cambiamento climatico sul nostro territorio. Così, dopo il mango e il caffè, la Sicilia diventa anche terreno fertile per le piantagioni di banane.

Un gigante americano sceglie la Sicilia

La decisione di Chiquita di investire in Sicilia non è casuale, ma il risultato di un’attenta osservazione delle mutate condizioni climatiche. L’isola, un tempo culla del Mediterraneo, sta vivendo una transizione verso un clima sempre più simile a quello tropicale, con un aumento delle temperature medie che rende i suoi terreni fertili e adatti a colture tradizionalmente relegate a latitudini sudamericane o asiatiche. Questo fenomeno, sebbene preoccupante su scala globale, apre scenari inaspettati per l’agricoltura locale. L’arrivo di un colosso come Chiquita, con sede in Florida, conferma che questa tendenza è ormai un dato di fatto consolidato, tanto da attrarre investimenti di caratura internazionale. La Sicilia, quindi, si afferma come una nuova frontiera per frutti esotici, un percorso già tracciato con successo da coltivazioni di mango e avocado, ormai parte integrante del paesaggio agricolo, e persino da esperimenti pionieristici come la piantagione di caffè di Morettino a Palermo.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi

L’Accademia delle Prefi è un’associazione culturale che si dedica a preservare la storia e i ricordi di una Sicilia che non c’è più, promuovendo allo stesso tempo giovani talenti isolani distintisi nel mondo dell’arte dello sport e delle attività produttive.

Lo sappiamo bene è lo dicono da sempre anche i maggiori esperti: ridere fa bene. E non solo, essere di buon umore ci consente di affrontare al meglio le giornate, relazionarci con le persone in maniera positiva ed è estremamente contagioso. Ecco perché abbiamo creato una nuova rubrica dedicata al buon umore: “Ridiamoci Sopra…”

Com. Stam. + Vignetta