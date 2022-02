Ribera – Di Caro: Protesta degli autotrasportatori legittima, ma possibili gravi conseguenze per gli agricoltori

“E’ in corso, in questi giorni, la più che legittima protesta degli autotrasportatori siciliani relativa all’esorbitante costo del carburante che sta comportando seri danni economici per l’intero settore.

Non posso, però, sottacere che il blocco degli autotrasporti potrebbe avere gravi ripercussioni anche su altri settori produttivi, a partire dall’agricoltura.

Con il fermo dei camionisti, infatti, rimarrebbero bloccati anche i prodotti agricoli, tra i quali le arance DOP di Ribera, che non arriverebbero sui mercati ortofrutticoli nazionali ed internazionali e che, dunque, resterebbero invenduti, con irreparabili conseguenze all’economia di tutto il comparto agricolo.

Auspico, dunque, che il Governo metta immediatamente in campo le soluzioni necessarie per risolvere una situazione che sta diventando drammatica per molti lavoratori e per molte famiglie, ed, al contempo, che gli autotrasportatori, ai quali va la mia piena solidarietà, valutino altre forme di protesta che possano non comportare effetti negativi per altri settori produttivi, cosa che, purtroppo, causerebbe un eventuale prolungamento del blocco dei trasporti”, questo il pensiero dell’Assessore all’Agricoltura del Comune di Ribera, e Consigliere comunale, Giovanni Di Caro.

Com. Stam.