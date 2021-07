il libro per bambini Ricardito lo squalo? di Evelyn Bruges, illustrato da Eva Sartorini, prodotto da Ahora! Film ed edito da Santelli Editore, da cui verrà tratto un film di animazione diretto da Marco Pollini.

Il libro è stato ideato e scritto dall’autrice colombiana di adozione italiana Evelyn Bruges, responsabile anche della selezione e distribuzione di film d’essai che da diversi anni collabora con l’illustratrice Eva Santorini e il regista Marco Pollini.

Si tratta di un vero e proprio racconto di formazione, di riscoperta e accettazione di sé stessi, con un importante intento pedagogico anche sulla questione ambientale. Il libro, infatti, narra le avventure di Ricardito, un pesce pappagallo che può salvare il pianeta. I pesci pappagallo sono erbivori coloratissimi, un po’ come i ricci di mare, e trascorrono la maggior parte della loro giornata a cibarsi di alghe. La pesca intensiva, però, ha ridotto drasticamente il loro numero contribuendo a un’esplosione delle alghe che sta soffocando i coralli. Il cambiamento climatico sta mettendo sempre più in pericolo le barriere coralline, sempre più minacciate dall’acidificazione degli oceani e dagli eventi climatici estremi, come uragani e tempeste tropicali che divengono man mano sempre più intensi.

Il libro vuole essere proprio un monito in tal senso, per tutelare l’intero ecosistema e le sue specie.

Attualmente, è in lavorazione la trasposizione cinematografica del libro, da cui verrà realizzato un film di animazione diretto da Marco Pollini, prodotto e distribuito da Ahora! Film con la collaborazione di tre partners internazionali.

NOTE DI EVELYN BRUGES

“Adoro raccontare storie, le ho raccontante per tanti anni alle mie figlie in Spagnolo prima di dormire. In particolare con mia figlia più piccola, dopo un episodio di razzismo che le era capitato a scuola, ho iniziato ad inventare personaggi che avevano delle diversità. Ogni sera me ne inventavo una diversa. Poi una sera è nata la storia di Ricardito che era più bella delle altre. Mia figlia continuava a chiedermi di Ricardito. E allora l’ho ampliato e fatto diventare un progetto più grande. Questo è un libro di ri scoperta di se stessi, di emozioni, di avventure, di tante sensazioni positive.

Ho voluto parlare anche di ambiente, perché i nostri mari, i nostri oceani sono in pericolo sia per l’inquinamento che per la pesca “selvaggia” e dobbiamo fare di più per salvarli. Ricardito può essere il “salvatore”, la mascotte che lotta anche contro gli “umani” per fargli finalmente aprire gli occhi.

Nei mari c’è la vita, che non può e non deve essere distrutta”.

(Evelyn Bruges)

NOTE DI MARCO POLLINI

“Il film di Ricardito, prodotto da Ahora ! Film vede coinvolti vari co produttori internazionali, del Canada, Messico e Israele. Stiamo lavorando sulla pre produzione, disegni, studio dei personaggi e loro movimenti. Sarà un film o forse una serie animata. Nel libro, prima del film, sono presenti anche nuovi disegni, il nuovo look di Ricardito.

Sarà entusiasmante, pieno di punti di svolta e continue situazioni difficili che il piccolo grande eroe dovrà affrontare e tanti pericoli e sfide che lo faranno crescere. E molta musica, perché Ricardito è anche un dj e cantante.

(Marco Pollini)

Com. Stam.