Riccardo Bertoldi con il nuovo romanzo “Se mi amassi davvero” (Rizzoli) al bookstore Mondadori Flaccovio

PALERMO. Aveva già abituato i suoi lettori (e le sue lettrici) a personaggi pronti a riprendere in mano la loro vita: e Riccardo Bertoldi non si smentisce neanche stavolta.

Da uno degli autori più romantici e più amati del catalogo Rizzoli, un nuovo romanzo – il settimo – che questa volta esplora il lato più oscuro delle relazioni, la paura di restare soli e la strada per superarla attraverso l’amore più grande di tutti, quello per se stessi. “Se mi amassi davvero” è stato definito un romanzo-terapia perché la protagonista, per uscire da un amore tossico, entra in terapia e scopre che quello che cerca le è molto vicino. Asia è convinta, come tante altre donne, di avere una relazione perfetta: ma allora perché questa inquietudine che la porta a chiedersi a cosa ha realmente rinunciato per vivere quella che sembrerebbe essere una favola?

Riccardo Bertoldi sarà venerdì prossimo (25 ottobre) alle 18 al bookstore Mondadori Flaccovio (via Roma 270/272) e si racconterà alla giornalista Maria Teresa Camarda. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Asia è una donna che, come tante, crede di aver trovato la felicità accanto all’uomo che ama. Ha trent’anni, un lavoro soddisfacente e una vita apparentemente stabile a Siena con il suo compagno, Massimo. Ma sotto la superficie di questa relazione perfetta si nasconde un’inquietudine che la spinge a chiedersi quanto della vera lei abbia sacrificato per vivere in quella che le sembra essere una favola. Perché ha permesso a Massimo di allontanarla da tutto ciò che ama, dai suoi sogni e dai suoi amici? Cosa l’ha portata a rinunciare a se stessa per un amore che a volte la fa sentire piccola e intrappolata? Mentre Massimo si mostra sempre più controllante, Nicolò, che da sempre è per Asia specchio e rifugio, rappresenta la scintilla che riaccende il desiderio di riscoprire se stessa. Anche grazie a un percorso di terapia che ha deciso di intraprendere, Asia inizia così a chiedersi se quello di cui ha bisogno per sentirsi amata non lo abbia sempre cercato nel posto e nella persona sbagliata. E se la strada per la vera felicità partisse da lei? “Se mi amassi davvero” è una storia dolce e amara di riscoperta di sé, su un’amicizia che guarisce e su un amore che non si accontenta di essere meno di quello che meritiamo.

Riccardo Bertoldi (Rovereto, 1990) è l’autore dei bestseller Resti? (2019), Abbiamo un bacio in sospeso (io e te) (2020) e Scrivimi (magari ti amo ancora) (2021), Punto e a cuore (2022), Mi prometto il mare (2023), Ovunque tu sia (2023). I suoi profili social hanno un seguito complessivo di oltre 500 mila follower.

