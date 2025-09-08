Ricco programma per il 10° Tindari Rally

Ufficializzata la scaletta della gara organizzata da CST Sport, che dal 19 al 21 settembre sarà il 5° round della Coppa Rally di Zona 9. Un percorso mozzafiato, dal Santuario di Tindari ai Laghetti di Marinello, toccherà borghi e località costiere fra mare e monti del Messinese.

Gioiosa Marea (ME) – Il 10° Tindari Rally entra nella fase decisiva della preparazione e svela nel dettaglio il proprio programma ufficiale, pronto a regalare tre giorni di sport e spettacolo lungo uno scenario di straordinaria bellezza. Organizzato da CST Sport, l’evento sarà valido come 5° round della Coppa Rally di Zona 9, oltre che per il Trofeo Rally Nazionale Autostoriche e per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche e Moderne.

Giovedì 19 settembre la manifestazione prenderà il via con le ricognizioni a bordo di vetture di serie, seguite alle ore 19:15 dalle verifiche per gli equipaggi che effettueranno lo shakedown. Venerdì 20 settembre le verifiche continueranno per gli altri concorrenti, prima dell’inizio dello shakedown alle ore 15:30 sul lungomare di Falcone, cornice ideale anche per il briefing obbligatorio fissato alle 17:00 e per la partenza ufficiale alle 17:26. La carovana si sposterà quindi sul lungomare di Patti per la presentazione degli equipaggi, preludio ai primi due tratti cronometrati “Gioiosa Marea” di 8.70 km, in programma alle 18:15 e alle 21:26, intervallati da un riordino pomeridiano di due ore e mezza. La prima tappa si concluderà con il riordino notturno di Oliveri, a partire dalle 22:16.

Sabato 21 settembre la seconda giornata scatterà alle 7:45 con l’ingresso in assistenza prima di affrontare le prove speciali “Tripi Abakainon” di 7.70 km e “Santa Maria – Polverello” di 9.40 km, entrambe da ripetere tre volte: “Tripi” alle 8:53, 12:45 e 16:37; “Santa Maria – Polverello” alle 9:37, 13:29 e 17:21. Due riordini a Oliveri e altrettanti rientri in assistenza scandiranno la giornata, fino all’arrivo finale fissato alle 18:40 in via Capitano Zuccarello a Patti Marina, dove le premiazioni si svolgeranno immediatamente sulla pedana d’arrivo.

Il rally attraverserà scenari unici, dal Santuario di Tindari e i Laghetti di Marinello ai panorami costieri di Gioiosa Marea, Patti, Falcone e Oliveri, fino ai borghi intrisi di storia di Montalbano Elicona, San Piero Patti e Tripi Abakainon. Un itinerario che si avvale della piena disponibilità delle amministrazioni locali, con tanti sindaci in prima fila a sostenere una manifestazione che unisce passione sportiva e promozione del territorio.

Nella scorsa edizione a imporsi furono Marco Pollara e Maurizio Messina su Skoda Fabia Rally2 Evo, davanti a Luigi Casella e Rosario Siragusano, anch’essi su Skoda, con terzo gradino del podio per Salvatore Princiotto e Nico Salvo, ancora su Skoda. Fra le storiche, in evidenza Totò Riolo con Gianfranco Marin sulla Porsche di 4° Raggruppamento.

La direzione gara, la segreteria e la sala stampa saranno operative presso il Municipio di Falcone, in via Alcide De Gasperi, cuore pulsante della macchina organizzativa di CST Sport..

