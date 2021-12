Ricerca, didattica, assunzioni, edilizia le novità del bilancio 2022 per il futuro di UniPa

Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri, ha presentato in conferenza stampa le novità del bilancio 2022, particolarmente innovativo e ricco di interventi di ampia portata su ricerca, didattica, assunzioni, edilizia e patrimonio immobiliare.

Hanno partecipato il Prorettore Vicario, prof. Enrico Napoli, il Direttore Generale, dott. Antonio Romeo, i Prorettori, i Delegati del Rettore e i Dirigenti dell’Ateneo.

“Si apre per UniPa un periodo di investimento, rilancio ed espansione – dichiara il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri – Con l’approvazione del bilancio 2022 avviamo un piano di azione per la crescita del nostro Ateneo nei prossimi anni, realizzando così un progetto concreto e strategico, un nuovo modo di vivere e fare Università con un modello sostenibile, inclusivo ed innovativo. Vogliamo che UniPa entri a fare parte delle più importanti reti europee, stringendo allo stesso tempo maggiormente il rapporto con la Città e la Regione concorrendo così allo sviluppo del territorio con un ruolo decisivo.

Motore di progresso è sicuramente la ricerca, una delle missioni fondamentali per l’Università, che costituisce un fattore fondamentale per l’accrescimento delle conoscenze ed il miglioramento della qualità della vita e che sosteniamo con ingenti investimenti per il supporto alle attività dei ricercatori e dei dottorati di ricerca e per la strumentazione innovativa necessaria ai progetti. Saranno potenziati i servizi agli studenti, a partire dal diritto allo studio con un cospicuo finanziamento per borse, favorendo il collegamento con il mondo del lavoro, con stage e tirocini nelle aziende per gli iscritti alle lauree magistrali, l’aumento delle attività culturali a loro dedicate e interventi per un Ateneo più verde, sostenibile ed inclusivo e per la realizzazione di impianti sportivi all’interno del Campus.

Sono in atto piani straordinari per l’assunzione di personale docente e tecnico amministrativo, con particolare attenzione alle competenze necessarie per il potenziamento dei laboratori e per il supporto di quelle aree che nei prossimi mesi saranno particolarmente onerate degli interventi relativi al PNRR.

Risorse significative sono inoltre destinate ad investimenti sul nostro vasto patrimonio immobiliare e ad interventi sugli edifici dell’Ateneo rispondendo alle rinnovate esigenze della didattica, della ricerca e delle attività di terza missione, alla necessità di incrementare le residenze per i fuori sede, con dei piani che avranno sicuramente un forte impatto sui quartieri e sulla città”.

