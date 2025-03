Ricercata per furto da tre anni, la sua fuga finisce a Trieste Video

Il Comando Compagnia Carabinieri di Aurisina (TS) continua la sua attività di rintraccio catturandi, che l’ha portato ad essere il Comando che esegue più ordini di carcerazione in Italia.

Frutto questo, sì della particolare posizione strategica di Aurisina, che si trova al crocevia con i Paesi Balcani, ma soprattutto della mirata attività di servizi di controllo di retrovalico che sono predisposti praticamente quotidianamente dal Capitano Curreri, Comandante della Compagnia, e svolti dai suoi uomini e donne in divisa.

Sono stati 35 negli ultimi sei mesi i soggetti destinatari di ordini di carcerazione rintracciati e arrestati dai militari e, di questi, più della metà sono stati controllati mentre viaggiavano a bordo di autobus di linea nel tentativo di attraversare, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, i valichi al confine con la Slovenia. L’attività, nel corso dello scorso fine settimana, ha portato nuovamente al rintraccio e successivo arresto di un catturando: si tratta di una cittadina rumena classe ‘94 individuata da una pattuglia del Nucleo Radiomobile in ingresso sul territorio nazionale a bordo di un autobus proveniente dalla Romania e diretto in Spagna. La donna, destinataria di un ordine di carcerazione emesso a gennaio del 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli Ufficio Esecuzioni Penali, a seguito di un cumulo di pene per reati commessi nel 2018 a Vercelli e in provincia di Novara, si era resa responsabile in entrambe le occasioni, unitamente ad un complice, del furto di vari prodotti all’interno di due centri commerciali, cumulando una pena di 9 mesi. Tuttavia la stessa si era resa irreperibile abbandonando il territorio nazionale e non facendovi più ritorno se non, come detto, per attraversarlo nei giorni scorsi per recarsi in Spagna, quando è stata fermata e identificata dai Carabinieri. Ora dovrà scontare la pena inflittale presso la casa circondariale di Trieste, dove è stata condotta.