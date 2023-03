“Ricomincio da te” – Iniziativa dedicata agli ETS

Continua la collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Trapani e gli Enti del Terzo Settore in vista del grade evento che si svilupperà il prossimo 14 aprile intitolato “Ricomincio da te”.

Presso la Sala Stampa di Palazzo d’Alì, infatti, si sono riuniti tecnici e rappresentati degli ETS e, attraverso le osservazioni emerse, è stato definito il programma dell’evento.

Tutto si basa sulla collaborazione tra terzo settore ed enti pubblici: tante, infatti, sono le opportunità condivise.

Sarà un evento informativo e formativo caratterizzato da un taglio prettamente pratico, finalizzato a fornire gli strumenti necessari per cogliere le opportunità che offre la normativa del Codice del Terzo Settore sia in termini economici ma soprattutto in servizi che potranno essere realizzati a favore del territorio e delle persone in condizioni difficili.

Si partirà dalla normativa in generale, per poi passare all’analisi dei bisogni effettivi del territorio e quindi della programmazione ordinaria. Si procederà con la spiegazione pratica di come si co-programma e di come si co-progetta.

Verranno trattate problematiche inerenti il RUNTS e la trasmigrazione dei dati dalla regione Siciliana al registro nazionale. Verrà focalizzata l’attenzione sugli strumenti giuridici che la norma permette di utilizzare in deroga anche al codice dei contratti pubblici, per poi concludere su come e quali finanziamenti bisogna intercettare nonché sugli strumenti bancari previsti a favore degli ETS.

Sarà presente la Curia Romana al fine di fornire vari spunti e momenti di riflessione ma soprattutto per condividere la sensibilità da sempre mostrata e concretizzata specialmente verso le persone più fragili. L’incontro prevede continui scambi di osservazioni tra gli enti presenti e gli illustri relatori grazie a spazi appositamente creati tra i vari workshop giornalieri.

L’Amministrazione ha ringraziato l’associazione “Opificio territoriale” che si è prestata come valido supporto organizzativo per l’evento del 14 aprile 2023.

È proprio vero: “Se l’opportunità non bussa costruisciti una porta“. Questo è quello che faremo insieme, costruire l’opportunità per il nostro territorio. Ulteriori dettagli nei prossimi giorni.



Il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida

L’Assessore Andreana Patti

L’Assessore Vincenzo Abbruscato

L’Assessore Massimo Toscano Pecorella

