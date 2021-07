Regione. Soddisfazione della Ugl FNA per l’esito positivo della battaglia sul riconoscimento dei fondi missione arretrati per i dipendenti della Motorizzazione civile“

Esprimiamo grande soddisfazione per l’iscrizione, nell’apposito capitolo di bilancio dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, delle somme per le spettanze ai lavoratori dei servizi provinciali di Motorizzazione civile in relazione alle missioni del 2019.” Esulta la Ugl federazione Autonomie locali regionale, con il segretario Ernesto Lo Verso, per l’obiettivo raggiunto dopo una lunga trattativa per lo sblocco dell’impegno di spesa. “Grazie al confronto con l’Amministrazione regionale siamo riusciti ad evitare una pioggia di decreti ingiuntivi che stavano per essere recapitati in Regione da parte di oltre 100 colleghi di ogni parte della Sicilia. I fondi, adesso, sono congrui alle necessità per il pagamento delle attività esterne espletate e verranno erogati con cadenza trimestrale fino al termine del dovuto. Inoltre, anche grazie alla battaglia avviata nel 2015 dal collega e nostro dirigente sindacale di Catania Alessandro Catalano, già da diverso tempo anche i dipendenti di categoria A e B hanno un ruolo fondamentale nelle attività esterna. Per loro, come Ugl FNA Sicilia, continuiamo a rivendicare la giusta riqualificazione che meritano anche in funzione di eventuali e, speriamo, tra non molto necessari avanzamenti di categoria – dice Lo Verso.”

