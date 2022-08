Ricordo di Stefania Benenato

Palermo – Malata da tempo di Alzheimer, martedì 2 agosto, all’età di 89 anni, è venuta a mancare Stefania Benenato sorella minore dell’indimenticabile comico Franco Franchi (nella foto in basso accanto al fratello e alla moglie di Franco, Irene Gallina).

Conobbi per la prima volta la Benenato in occasione di una mostra documentaria del dicembre 1995 (a 3 anni dalla morte del fratello Franco) dal titolo “Franco Franchi attore, saltimbanco, menestrello” con tavola rotonda, rassegna cinematografica e audio video inediti, organizzata nei locali di Villa Trabia, dall’attrice Mary Cipolla con la collaborazione dei figli di Franco, Maria Letizia e Massimo. Alla fine mi avvicinai a Stefania dicendole di essere un grande ammiratore del fratello e di aver visto e, rivisto, tutti i film (per ben 3 volte “L’onorata società” che considero tra i migliori della coppia ndr). Mi sorrise e mi invitò a casa sua per un’intervista. Quell’incontro non lo scorderò mai, Stefania, sempre sorridente, era un fiume in piena nel raccontarmi alcuni particolari della famiglia, in special modo di Franco che spesso cercava di imitare. Franco sin da piccolo si mostra irrequieto specie a scuola, non ascolta gli insegnanti, organizza scherzi con i compagni e preferisce giocare in strada. E’ attratto dalla musica, dalle feste e dalle processioni e imita le marce delle bande musicali. Più tardi, da autodidatta, imparerà a suonare la fisarmonica e persino una foglia con la semplice vibrazione delle labbra. Poi, si dedica alla posteggia, che gli permette di guadagnare qualche soldo girando le piazze, parodiando celebri motivi con la sua faccia definita… di gomma che gli consente di realizzare comicissime espressioni che divertono gli occasionali spettatori. Decisivo è l’incontro con Ciccio Ingrassia: anche lui non ama la scuola che interrompe al primo ginnasio. Fa molti mestieri ma è attratto dalle compagnie di avanspettacolo; si esibiscono in feste di piazza, ricorrenze varie, entusiasmando gli spettatori e la nuova coppia comica “Franco & Ciccio” ufficialmente nasce nel 1954. Intanto, i miei incontri con la simpatica Stefania si diradano. La rividi ancora in due occasioni: nel 2005 quando le donai il mio libro dal titolo “Franco Franchi – L’ultimo dei belli e dei ribelli” e lei ringraziandomi mi fece una dedica che custodisco con gran cura; nel 2012 ai Cantieri Culturali della Zisa, invitati come opinionisti per la Mostra “Franco e Ciccio non solo comici” e poi come concorrente a “I soliti ignoti”, “La prova del cuoco” e in alcuni show televisivi ideati e condotti da Giusy Randazzo. Purtroppo, poco tempo dopo appresi che, gravemente ammalata, si trovava in una casa di cura.

Franco Verruso/foto