Ricorrenze Ognissanti e Commemorazione dei Defunti. La Giunta Grillo delibera la gratuità del trasporto pubblico per l’1 e 2 novembre

Due bus navetta collegano punti-sosta con il cimitero. Modifiche alla circolazione veicolare in prossimità dell’area cimiteriale.

Al fine di ridurre e rendere più fluida la circolazione veicolare – su direttiva del sindaco Massimo Grillo, poi fatta propria dalla Giunta Municipale di Marsala – è stata deliberata la fruizione gratuita del servizio comunale di trasporto pubblico per le giornate dell’1 e 2 Novembre, con corse operative dalle ore 7 alle ore 14. Senza alcun costo, si potrà viaggiare sui bus di ciascuna delle 7 linee per raggiungere il centro urbano. In più, l’Assessorato ai Trasporti – diretto da Salvatore Agate – ha messo a disposizione dei cittadini un servizio gratuito di bus navetta per il Cimitero (fin davanti ad entrambi gli ingressi), con le paline digitali installate nei punti di fermata.

– Capolinea STADIO (partenza ore 8; ultima corsa ore 17:30)

Percorso: Viale Olimpia – Via Della Gioventù – Via D. Alighieri/Via S. Rita (ingr. secondario Cimitero) – Via D. Alighieri – Via Degli Atleti – Stadio – Autostazione – Via Mazzini – Via S. Bilardello – Stadio.

– Capolinea PARCHEGGIO SALATO (partenza ore 8:00; ultima corsa ore 17:30)

Percorso: Porto – Via Noto – Viale Fazio – Via Roma -Via Itria – P.zza Sant’ Agostino – viale U. Foscolo (ingr. principale Cimitero) – Via Gambini – C/so Calatafimi – Via Crispi – Via Mazzini – Autostazione – Via Mazzini – via R. Montmasson – Lungomare – Parcheggio Salato.

Intanto, sempre nell’imminenza delle suddette ricorrenze, la Polizia Municipale ha disposto alcune variazioni alla circolazione veicolare nell’area di confluenza al Cimitero. Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione a divieti di transito e sosta appositamente segnalati, nonché a sensi unici o inversioni di marcia previsti nella specifica ordinanza n.439/2024 a firma del dirigente Vincenzo Menfi (qui allegata).

Infine, nelle giornate dell’1 e 2 Novembre sarà consentito raggiungere i piazzali antistanti il Cimitero, ma la sosta – laddove possibile – non potrà eccedere i 60 minuti, nella fascia oraria 7/18.