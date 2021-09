la programmazione del RIDE MILANO URBAN HUB è ricca di appuntamenti, capaci di solleticare la curiosità e gli interessi più disparati: musica, sapori, design, sostenibilità, stand-up comedy, laboratori, drink.

Temi tra loro molto diversi ma con un unico denominatore comune: rappresentare la città e il suo tessuto urbano, ponendosi come luogo di tutti, per tutti.





Ecco i dettagli del ricco calendario di appuntamenti in programma:



LUNEDÌ 13 SETTEMBRE

MADE IN ITALY – LA CELEBRAZIONE DEL GIN ITALIANO (III edizione)

Fondato nel 2015, GinO12 è il primo gin bar della città di Milano ed è diventato nel tempo un brand di riferimento nell’ambito della cultura e della promozione del gin.

Giunto alla sua terza edizione, Made in Italy è l’unico evento dedicato solo ed esclusivamente al gin italiano. Made in Italy è un evento aperto a tutti i produttori nazionali ed è finalizzato a celebrare il ‘genio’ e il savoir-faire italiano che non si limita di certo solo al cibo, al vino, alla moda, all’arredamento e ad altri più noti settori merceologici. Ma che – non con poca sorpresa da parte anche degli operatori internazionali – abbraccia oggi a pieno titolo il gin, un tempo simbolo inglese, oggi emblema di un fenomeno di gusto, uso e costume di carattere globale. Made in Italy vuole essere anche un atto simbolico perché sigilla la volontà degli operatori di mercato di fare sistema, di superare le barriere competitive e di presentarsi al mondo esterno come attori consapevoli di un movimento produttivo e culturale più ampio: quello del gin italiano. Ma è soprattutto un’occasione di incontro tra operatori e tra operatori e clienti finali in cui il tema, oltre ad essere quello dell’italianità, è l’incontro one-to-one tra clienti e brand owner (o distiller).

Durante la manifestazione sarà possibile degustare diversi gin rigorosamente italiani in accoppiata alla tonica Imperdibile (il brand di tonica premium dell’azienda Italiana Fava Bibite) al prezzo di 5 Euro a Gin Tonic.

I produttori presenti: Seri Pervas (Friuli Venezia Giulia), Caprisius (Campania), Taggiasco (Liguria), Iseo (Lombardia), Tom Time (Lombardia), Camugin (Liguria), Xamorfos (Campania), RD/19 (Lombardia), Volcano Gin (Sicilia), Vagin (Emilia Romagna), Tovel (Trentino Alto Adige), Benacus Gin (Lombardia), Garbì (Marche), BUGIN (Piemonte), Giniu (Sardegna), Gentù (Sardegna), Dr Martux (Campania), Valentina Gin (Lombardia), Idol Gin (Lombardia), Gin Piero (Lombardia), GinO12 Distillery (Lombardia).

SEMINARI:

ORE 19.00: Spirito autoctono: l’Italia dei gin regionali Francesco Bruno Fadda, Curatore Nazionale Spirito Autoctono, Guida Touring Club Italiano

ORE 19.30: La storia del gin: tra mito e realtà Giuseppe Pedeliento, professore associato, Università degli Studi di Bergamo.

ORE 20.00: Gin e fumetto: Valentina gin, un’imprevedibile affinità di stile, carattere, estetica e story-telling Antonio Crepax, presidente dell’archivio Crepax

MUSICA LIVE:

BAND: BOLLA TRIO – È il trio jazz dell’eclettico contrabbassista e compositore, noto come ‘Il Bolla’, al secolo Niccolò Bonavita. Si afferma sulla scena musicale milanese, e nazionale come un musicista fuori dagli schemi abbinando le sonorità jazz al punk, alla black music e a qualunque altro genero lo ispiri. Il suo approccio disincantato alla musica lo porta ad affrontare un percorso di sperimentazione che lo ha gradualmente portato a non essere più un semplice artista e compositore: ma un genere a parte. Pure essendo un trio non mancheranno ospiti a sorpresa.

DJ SET: MODVULAR



Accesso gratuito all’area fino a esaurimento posti disponibili.

Lunedì 13 settembre dalle ore 17:00 alle ore 24:00.

Distanziamenti secondo norme Covid free.







MARTEDÌ 14 SETTEMBRE

DIRTY TALK PRESENTA OPEN MIC

L’aperitivo e la cena al RIDE MILANO si arricchiscono con lo spettacolo dal vivo Open Mic – Dirty Talk (letteralmente “microfono aperto”) un palco dedicato a comici affermati e giovani promesse della stand-up comedy. Dopo il successo della scorsa stagione, torna a Milano la stand-up comedy DIRTY TALK powered by Ovolollo Factory.

Chiunque potrà iscriversi ed esibirsi, a patto di portare un pezzo nuovo ed inedito. C’è spazio per tutti quelli che fanno stand up!

Ogni serata propone un gruppo di artisti imperdibili, one liner dallo stile irriverente e comedian dissacranti che si alternano sul palco in uno spettacolo corale inedito ed imperdibile.

Un gruppo di autori TV sarà a disposizione di chi si esibirà per aiutare a migliorare il proprio potenziale.

Se sei un comico e vuoi provare un pezzo scrivi a: info@ovolollofactory.it



Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria su: https://dice.fm/event/8ypar-open-mic-presenta-dirty-talk-14th-sep-ride-milano-milano-tickets

Martedì 14 settembre dalle ore 20.00

Posto distanziato secondo norme Covid free, Green Pass richiesto.







DA MARTEDÌ 14 SETTEMBRE A SABATO 2 OTTOBRE

MOSTRA “LOOVERTITS”

RIDE MILANO ospita l’incredibile mostra LOOVERTIS, ideata e curata dall’art director Giuseppe Iavicoli (aka Beppe Treccia).

Il progetto LOOVERTITS è frutto di una notte vivace e rivelatrice, è la messa in scena di un sogno chiaro e limpido, come poche volte avviene.

Si dice che la notte porta consiglio, in questo caso ha portato un gruppo di tette nella vita e nella professione di Giuseppe Iavicoli, creatore e art director del progetto.

Nel sogno seni giganti, morbidi, caldi, materni si facevano stuzzicare dal protagonista, che entusiasta della situazione ha voluto tramutare in realtà̀ quello che fino a quel momento era solo una dolce visione.

Il sogno è stato reso tangibile per mezzo di una seduta, A’ Zizz, , che è stata presentata in occasione del Salone Del Mobile di Milano nell’aprile 2004.

Il senso del progetto si quindi è delineato da solo. Il seno racchiude in sé il calore, la casa, la famiglia, la convivialità.

Ma anche la morbidezza, il gioco, la sensualitàà, il colore e l’estasi, qualitàà che sono state tradotte nella materia e nella forma delle A‘Zizz.

Ma LOOVERTITS non è solo moda e design: l’obiettivo di questa operazione “artistica” sarà̀ porre l’attenzione e sensibilizzare la popolazione, soprattutto il target composto dalle giovani donne, circa l’importanza della prevenzione del tumore al seno.

LOOVERTITS, LO SCOPO BENEFICO

Per volere dell’artista sarà̀ infatti selezionata un’associazione che opera nella lotta del tumore alla mammella alla quale, finita l’installazione, verrà̀ devoluto in beneficienza il ricavato della vendita delle A’Zizz utilizzate per l’occasione.

OMAGGIO A SANT’AGATA

L’art director Beppe Treccia Iavicoli ha inoltre dato il via a un nuovo contest , ancora attivo, tutto dedicato a Sant’Agata, protettrice dei fonditori di campane, dei tessitori, dei Vigili del fuoco e delle donne colpite da malattie al seno.

Gli artisti di tutta Italia sono dunque invitati a partecipare con una loro raffigurazione/stile/ visione della Santa che è anche la “protettrice” del progetto LOOVERTITS, installazione itinerante a firma di Beppe Treccia, raffigurante appunto il seno femminile.

Artisti in mostra Loovertits – Omaggio a Sant’Agata: Angelo Barile, Davide Scianca, Fabio Weik, Venanzio Berton, Francesco Caporale, Giuseppe Gep Caserta, Max Petrone, Maw Custom, Kraser, D-Egon, Federico Unia, Antonella Casazza, Luca Petrone, Francesco Buonfino, Laura Mega, Alex Blacks, Roberta Colombo , Amanda Toy, Gabriele Cortese, Zoe Bice, Cosimo Cheone, Danilo Neve, Ros LightBites, Acme, Massimo Sirelli, Christian Evallini, Thomas Ray, Alessandro Guerriero, MrWany, Giulio Lucente, Andrea Moresco, Jelena Milosevic, Michele Guidarini, Marco De Barba, Andrea ExPlo, Massimiliano Marzucco, Nicoló Mazzara, Max Ferrigno, Francesco De Molfetta, Federico Laddaga.



Da martedì 14 settembre a sabato 2 ottobre.

Accesso gratuito, distanziamenti secondo norme Covid free. Green Pass richiesto.







MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE

URBAN CLASS

Verbal Sound e RAL Culture, hanno individuato, attraverso alcuni dei più interessanti home studios milanesi e selezionato alcuni artisti e produttori emergenti che si esibiranno al RIDE MILANO proponendo la loro musica con inediti live showcase.

A partire dalle ore 20, Riccardo Primavera di Radio Popolare e Sgamo con Steph, racconteranno i talenti, i trend e le curiosità della nuova scena urban milanese cui seguiranno i live di GOLAS LOCOS, BRRRADPITT, YD FROST e dj set PICHER, per passare una perfetta serata in compagnia e con buona musica al RIDE MILANO.



Partecipazione gratuita.

Mercoledì 15 settembre dalle ore 20.00 alle ore 23.30

Posto distanziato secondo norme Covid free.

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

CALDISSIMA

Continua la terza stagione di Caldissima, il format “djset-ping pong-food & drink” promosso da Discosafari in collaborazione con Oliver D’Auria (il promoter e artista conosciuto anche come Gianni Ludico).

Location perfetta di quest’estate è sempre il Ride Milano, grande hub di intrattenimento open air all’ex scalo di Porta Genova.

Dopo il ricco calendario di luglio e agosto, si susseguono gli appuntamenti nel mese di settembre, sempre dalle 19.00 a mezzanotte. Direttore artistico e resident della serata è Cristian Croce, Dj e producer eclettico, pilastro della scena notturna milanese e fondatore di Discosafari e della label Ruvido Records. Il suo sound spazia dalle influenze baleariche al rock, dall’afro alla techno con una interpretazione personale sempre in evoluzione che lo ha portato ad esibirsi in Europa ed oltreoceano. Al suo fianco per il warm up Constantin Rallo e a rotazione ospiti della scena milanese.Evento gratuito fino a esaurimento posti disponibili.Giovedì 16 settembre dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

Distanziamenti secondo norme Covid free.

DA VENERDÌ 17 A DOMENICA 19 SETTEMBRE

MOSTRA MERCATO DEL DISCO, CD e VINILE by ERNYALDISKO

Torna a grande richiesta, dopo il successo della prima edizione, la Mostra Mercato del Disco al RIDE MILANO: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di collezionismo, vinile e buona musica!

Nel cuore pulsante e artistico della città, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere tre giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33, 45 e 78 giri, dei MIX, dei CD, dei DVD e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali.

Saranno presenti espositori da tutta Italia – attentamente selezionati da Ernyaldisko – per una full immersion tra i vinili a 33, 45 e 78 giri, i MIX, i CD e i DVD di tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri oltre a stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e rari pezzi autografati.

Sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori e diventare parte attiva di una Community di appassionati, con cui condividere tutta la passione per la musica e per il vinile!

L’area food de RIDE MILANO sarà attiva grazie a una sfiziosa offerta di street food, cocktail e birre selezionate per godersi il pranzo, l’aperitivo o la cena in un’area post industriale arredata con l’intento di far vivere al meglio i grandi spazi all’aperto che caratterizzano l’ex scalo ferroviario di Porta Genova.Evento gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

Venerdì 17 settembre dalle ore 16:00 alle ore 24:00

Sabato 18 e domenica 19 settembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00.Distanziamenti e accessi secondo norme Covid free.

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

MENAZONE DJ SET + LIVE

Marco, aka Dj Mena, nasce nel 1974 a Lecco con un talento per il disegno e la pittura.

Dall’età di 14 anni ha iniziato a suonare con la sua band chiamata Ameba, un misto di stili elettronici e rock. Nel ’97 è co-fondatore dei Mother inc. uno delle più influenti crew di Drum & Bass e Dubstep in Italia.

Nel 98 ha dato il via al progetto “Inner Vibes” su Radio Network 104 e Lifegate, per diffondere le nuove sonorità provenienti dalla scena dei club europei e, data la sua propensione all’approcciojazzy durante i suoi set spazia dal NuJazz Broaken Beat e dal Samba Jazz degli anni ’40 per passare attraverso le più attuali versioni deep-house e Jazzy-house, rivelando uno stile assolutamente eclettico e originale.

Dj Mena è abituato a suonare in combo con musicisti dal vivo. In collaborazione con Mother inc. ha suonato con RoniSize, Krust, Dynamite Mc, Mc Tali,Dealers of Nordic Music, D’Malicious,con Borg e Forss (Sonar Kollektiv), Hird & Yukimi Nagano (DNM -Compost), Plej (Eccezionale), Quant(Registrazioni vuote ), Parov Stelar (stage noir), Crookers (Defected), Steve Aoki, Koop, Talvin Singh, Santos, Ken Ishii, Skream, Beng, The Chemical Brothers e alcuni dei migliori dj italianioltre a molti artisti free jazz come Barre Philipps e Michel Doneda.

É stato finalista italiano per Movida Corona nel 2013 e ha suonato in molti locali della sua città natale, Lecco, in Giappone, Svezia e Svizzera oltre che in alcuni storici super club ed eventi italiani come il Maffia a Reggio Emilia, la Pergola e il Salone del Mobile a Milano, la StreetParade di Bologna, il Mix-id a Bergamo e il Nu-SummerGroov Festival a Genova.

Evento gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

Venerdì 17 settembre dalle ore 20:30 alle ore 23:30.Distanziamenti secondo norme Covid free.

SABATO 18 SETTEMBRE

PROPAGANDA SUMMIT @ RIDE MILANO

in partnership con Noisey Italia

Grande ritorno al RIDE MILANO con la seconda edizione del Propaganda Summit.

Il network underground nato a Roma nel 2006 chiama a raccolta tutte le sue anime per la kermesse di apertura della stagione autunno inverno.

Musica, streetwear, esposizioni d’arte, cibo e installazioni festeggiano il quindicennale del brand che si muove fra discografia, abbigliamento e tattoo art.

Ospiti a sorpresa, ingresso gratuito. Dalle 18.00 alle 24.00 per entrambe le giornate.

www.propagandaclothing.it

Ingresso gratuito sino a esaurimento posti disponibili.

Sabato 18 settembre dalle ore 18:00 alle ore 24:00.

Distanziamenti e accessi secondo norme Covid free.

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE: GIORNO DI CHIUSURA







MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE

URBAN CLASS

Verbal Sound e RAL Culture, hanno individuato, attraverso alcuni dei più interessanti home studios milanesi e selezionato alcuni artisti e produttori emergenti che si esibiranno al RIDE MILANO proponendo la loro musica con inediti live showcase.

A partire dalle ore 20, Riccardo Primavera di Radio Popolare e Sgamo con Steph, racconteranno i talenti, i trend e le curiosità della nuova scena urban milanese cui seguiranno i live di VISCARDI, GUIDO CAGIVA, LOW QUALITY GANG e il dj set di ALE ROSSI, per passare una perfetta serata in compagnia e con buona musica al RIDE MILANO.Partecipazione gratuita.

Mercoledì 22 settembre dalle ore 20.00 alle ore 23.30.

Posto distanziato secondo norme Covid free.





GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

FRANCESCO DI BELLA IN CONCERTO

Francesco Di Bella, storico frontman dei 24 Grana, torna dal vivo a Milano, scegliendo il RIDE MILANO per tutto il suo fantastico repertorio.

Presentato da Edizioni Rubate S.r.l. in collaborazione con Costello’s e I Distratti.

Francesco Di Bella (Napoli, classe 1972) inizia la sua carriera artistica dando vita nei primi Anni ’90 ai 24 Grana, band antesignana dell’alternative rock italiano, di cui è frontman e principale autore. Nel 1996 il gruppo firma un contratto discografico con La Canzonetta Records, e pochi mesi dopo l’album “Loop” sorprende positivamente la critica musicale nazionale per la freschezza con cui è in grado di fondere nuovi stili di musica, come il dub e il trip hop, a testi poetici e dalla forte carica sociale.

I 24 Grana sono spesso invitati presso emittenti radiofoniche e televisive, la loro popolarità cresce in tutta la penisola e si trovano a condividere il palco con band del calibro di Afterhours, Verdena e Marlene Kuntz. Le performance di Francesco sono coinvolgenti ed energiche, il gruppo spopola nei club, nei centri sociali, tra festival nazionali e non solo, arrivando a suonare in Francia, Spagna, Slovenia, Inghilterra e Giappone. Francesco Di Bella insieme ai 24 Grana, “‘O Cardillo” scrive ed incide 8 album, di cui due ripresi dal vivo. Contemporaneamente coltiva collaborazioni con i principali artisti della sua città come Bisca, 99 Posse, Almamegretta, ed altri italiani come Marina Rei e Riccardo Sinigallia.

La sua ricerca artistica “alternativa” si traduce, nel 2014, nel primo album da solista “Ballads Café“,uncompendio di brani dei suoi anni trascorsi nella band, riletti in una chiave più intimistica e cantautorale, di cui è il testo a farla da protagonista.Nel 2016 l’album “Nuova Gianturco“, prodotto da Daniele Sinigallia, lo inserisce a pieno titolo nel novero dei cantautori italiani: le 10 canzoni del disco raccontano la sua città tenendo metaforicamente “le spalle al mare”, in un viaggio sonoro dal sapore post-industriale; un album pop, ma dalle persistenti sfumature underground, il cui singolo Tre Nummerielle si aggiudica il Premio Lunezia. Partecipa, nel 2017, insieme a Vasco Brondi, Dario Brunori, Lo Stato Sociale, Andrea Appino e Max Collini, allo spettacolo Epica Ettica Etnica Pathos, ideato e messo in scena dagli ex membri dei CSI. Dal 2016 Francesco promuove laboratori di songwriting rivolti a giovani autori, esperienza che si sublima nel laboratorio cantautorale e di produzione musicale “Impara a nuotare”, tenutosi per la prima volta a Roma nel 2017, grazie al lavoro di Filippo Gatti, Riccardo Sinigallia, Francesco Motta e Francesco Bianconi. A fine 2018 esce il suo nuovo disco d’inediti, “‘O Diavolo” a cui fa seguito un lungo tour. Il 5 Giugno 2020 esce in digitale un nuovo singolo scritto a quattro mani con il cantante dei Foja, Dario Sansone “Uno vicino a n’ato”.

Durante l’estate 2020 continua a portare in giro la sua musica con il progetto “Ballads“, in acustico, affiancato da Alfonso Bruno (alla chitarra)A metà aprile 2021 è uscito il suo nuovo singolo ‘Coramare’, una canzone che parla della condizione interiore di chi sopravvive ad un’esperienza drammatica, in cui la voce di Francesco Di Bella è accompagnata dalla tromba di Fabrizio Bosso.

Evento gratuito a pagamento su: https://dice.fm/event/elol2-francesco-di-bella-in-concerto-a-ride-milano-23rd-sep-ride-milano-milano-tickets

Giovedì 23 settembre dalle ore 21:30.

Posto distanziato secondo norme Covid free. Green Pass richiesto.

Com. Stam.