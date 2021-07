la programmazione del RIDE MILANO URBAN HUB è ricca di appuntamenti, capaci di solleticare la curiosità e gli interessi più disparati,

grazie a una molteplicità di eventi tematici dedicati alla musica,ai sapori, alla moda, al design, al marketplace, allo sport, alla sostenibilità, alla stand-up comedy, al benessere, ai laboratori per bambini, al gaming. Ambiti tra loro molto diversi ma con un unico denominatore comune: rappresentare la città e il suo tessuto urbano, ponendosi come luogo di tutti, per tutti.





Ecco i dettagli del ricco calendario di appuntamenti in programma:



MARTEDÌ 20 LUGLIO

DIRTY TALK CON VALERIA PUSCEDDU E ALESSANDRO CAPPAI

Valeria Pusceddu

Femminista, procrastinatrice, porta sul palco paranoie e ipocondrie raccontando quello che le succede con il suo stile satirico. Nel cast di Stand Up Comedy (Comedy Central) e sul web con Punch Line e Dirty Talk.

Alessandro Caprai

Cagliaritano, classe 1993, ha partecipato a Italian Stand Up (ZeligTV e Amazon Prime). ”NON E’ ANDATA PROPRIO COSI” è uno spettacolo che raccoglie aneddoti e storie personali. Una ricostruzione “fedele” della totale parzialità dei fatti, dove l’ansia di realizzarsi, l’incertezza della nostra epoca, il lavoro e la carriera rendono tutto più complicato.



Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria su:

https://dice.fm/event/qm669-dirty-talk-con-valeria-pusceddu-alessandro-cappai-20th-jul-ride-milano-milano-tickets

Martedì 20 luglio dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Posto distanziato secondo norme Covid free.







DA MERCOLEDÌ 21 LUGLIO A DOMENICA 1 AGOSTO

ASSEMBLA PROJECT: MOSTRA PERSONALE DI FABIO WEIK

Curatore: Beppe Treccia

ASSEMBLA Project è composto da installazioni video, opere digitali e da una piramide di manichini pregna di riferimenti socio-culturali.

Il progetto si ispira alla sottocultura hardcore dell’Italia 90’s che realizzava piramidi umane all’interno della discoteca bresciana NUMBER ONE, la prima nota per aver organizzato serate frequentate da gabber e hardcore warriors.

Il nome dell’installazione gioca sulla diffusa confusione tra l’opinione pubblica delle parole “assemblamento” e “assembramento”, spesso scambiate tra loro durante il primo lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19.

In pieno clima di lockdown, Weik ha riunito 40 rappresentanti dell’Old School e della New School Hardcore Italiana e, nel rispetto di tutte le norme igieniche sanitarie, ha cercato di riportare in vita ciò che accadeva nella SALA 2 del NUMBER ONE. L’intera azione è stata catturata in un lungometraggio di 40 minuti a 120freme/sec, da cui sono state ricavate 7 still life. La scelta della presenza di quest’ultime si deve al fatto che alcuni frame del video sono stati corrotti dall’eccessivo volume dei bpm hardcore durante il giorno delle riprese. L’effetto glitch è già presente all’interno del percorso produttivo che Weik dedica a tematiche riguardanti il sistema mediatico e si trova anche all’interno di alcuni scatti-portrait inediti, con protagonisti alcuni ragazzi del filmato.

Assieme al video, Weik presenta un’istallazione statica formata da un accumulo di manichini in scala 1:1 con outfit del marchio Australian by l’Alpina, la più famosa marca nel panorama gabber.

Attraverso questa produzione, l’artista indaga sull’estinzione del contatto umano diretto negli ambienti ricreativi.

In un’epoca non troppo lontana, i frequentatori della discoteca “dell’impossibile” (cosi riportava una targa all’ingresso) si spintonavano tra loro in un momento di collettiva euforia, passando poi a svolgere veri e propri poghi.

Solamente verso la fine degli anni Novanta è nata la piramide umana, il cui scopo era quello di toccare il soffitto della SALA 2 della discoteca bresciana.

In una sorta di rituale, la “tribù” degli hardcore warriors creava delle piramidi umane al fine di permettere ad un rappresentante del gruppo di salire in alto fino a toccare il soffitto della discoteca, pochi minuti prima della chiusura del locale.

Il manichino posto dall’artista in cima alla piramide è stato dotato di una maschera facciale a led che riproduce ininterrottamente la formula della distanza tra due punti nello spazio, con l’intenzione di Weik di richiamare l’attenzione sempre sul problema della distanza durante il periodo che stiamo vivendo.

Una distanza che, tra i partecipanti alle piramidi umane negli anni Novanta, era quasi inesistente.

Il rito ricreato dall’artista è basato sull’esaltazione del gruppo, dove ogni singolo individuo è necessario al raggiungimento dello scopo finale.

Con ASSEMBLA Project, Weik ricrea questo rito quasi primitivo causando un cortocircuito emotivo nello spettatore, un mix di nostalgia, di un agognato ritorno alla normalità, nonché di disgusto verso questa vicinanza estrema, animalesca.

Il divieto di assembramento, la fobia di un eventuale contatto e l’ossessione per l’igiene sono la nostra nuova normalità.

L’artista ci porta ad interrogarci sull’effetto che l’inevitabile chiusura di discoteche e concerti, luoghi nevralgici della vita sociale, della distrazione e del divertimento, dove il contatto umano tra individui è reale e non digitale, avrà sulla società e sui giovani.

ASSEMBLA Project inoltre, non è solo un riferimento al nostro passato più recente, ma è ispirato alle raffigurazioni storiche delle Forze d’Ercole che si svolgevano durante le festività del Carnevale Veneziano.

Le forze d’Ercole erano una prova di resistenza, abilità, agilità e soprattutto di equilibrio. Consistevano nella formazione di una piramide umana; gli acrobati delle due squadre – i castellani e i nicolotti– salivano uno sopra l’altro, tenendosi per mano e aiutandosi con lunghi pali e travi.

Chi riusciva a formare la piramide più alta, vinceva lo scontro.

In questa chiave di lettura, opere dal carattere rinascimentale dialogano con quelle digitali raffiguranti il rituale delle piramidi umane di fine novecento, evidenziando la continuità dei tempi e delle usanze sociali.



Da mercoledì 21 a sabato 31 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 23.30. Sabato e domenica dalle ore 11:00 alle 23:30. Lunedì chiuso.

Distanziamenti secondo norme Covid free.







MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

URBAN CLASS

Verbal Sound e RAL Culture, hanno individuato, attraverso alcuni dei più interessanti home studios milanesi e selezionato alcuni artisti e produttori emergenti che si esibiranno al RIDE MILANO proponendo la loro musica con inediti live showcase.

A partire dalle ore 20, Riccardo Primavera di Radio Popolare e Sgamo con Steph, racconteranno i talenti, i trend e le curiosità della nuova scena urban milanese cui seguiranno i live di THUNDER, RICO RUA e DJ SET BALANTA, per passare una perfetta serata in compagnia e con buona musica al RIDE MILANO.



Partecipazione gratuita.

Mercoledì 21 giugno dalle ore 20.00 alle ore 23.30

Posto distanziato secondo norme Covid free.

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

CONCERTO – ALESSIO BONDI

Ha scelto l’Urban Hub del Ride Milano Alessio Bondi, cantautore siciliano classe ’88. Vero autore di razza, la sua scrittura è meticcia: nasce da radici folk e si mescola con i ritmi contemporanei e il suono esotico della lingua natìa, il dialetto palermitano. Seppur il legame con i suoni della Sicilia più profonda sia evidente, le influenze che rendono la cifra di Bondì unica sono quelle del folk anglo-americano, del funky, della musica brasiliana e africana. Il suo disco d’esordio, intitolato “Sfardo”, vede la luce nell’aprile del 2015: un lavoro ispirato, fatto di dieci canzoni di una grazia cruda e meravigliosa, che raccoglie pareri entusiastici da pubblico e critica, con recensioni positive da Il Fatto Quotidiano a il Venerdì di Repubblica, Internazionale, Rockit, e tutta la stampa specializzata. “Sfardo” viene selezionato per il Premio Tenco 2015 e successivamente raggiunge la finalissima per i 5 migliori album in dialetto. Nel 2017 è stato distribuito in 10 Paesi tra Europa e Sud America. Quasi costantemente in tour fin dal suo esordio, Bondì nei concerti è essenziale e trascinante; la sua fanbase è in costante crescita grazie all’intensa attività live, a un passaparola ininterrotto e all’esposizione ottenuta anche sulle radio e i media esteri, in particolar modo in Germania e Spagna, dove Alessio Bondì è considerato una “rivelazione della canzone mediterranea”.

A fine 2018 esce il secondo album “Nivuru”. É il risultato di un’immersione nella musica proveniente da tutto il mondo, ma che affonda le sue radici in Africa. Nel luglio del 2018 il primo singolo estratto “Si fussi fimmina” entra nella classifica Viral 50 Italia di Spotify dove rimane per una settimana e arriva fino al 18mo posto. Il tour di Nivuru tocca le maggiori città d’Italia, Spagna, Germania, Belgio, Francia, Irlanda e Regno Unito.

A inizio 2020 torna in studio per lavorare al suo terzo disco. Prende così forma “Maharìa”, anticipato dai singoli “Cerniera zip” (marzo 2020), “Ave Maria al contrario” (aprile 2021), “Fataciume” (maggio 2021) e “Taverna vita eterna” (giugno 2021).

“Maharia” è un’opera intensa, attraversata un leitmotiv magico cercato nella musica, nei testi e negli arrangiamenti, un viaggio interiore in cui la lingua siciliana funge da chiave per l’inconscio, attraverso esplosioni di allegria, nostalgie solitarie, innamoramenti, eccessi di rabbia e incomprensioni, disillusioni e soluzioni. La rinascita è l’obiettivo di questo flusso, di questo dialogo profondo che vede la luce in un giorno simbolico: 21 giugno 2021, solstizio d’estate.Evento a pagamento, biglietti acquistabili su: https://dice.fm/event/8wr55-alessio-bond-in-concerto-a-milano-22nd-jul-ride-milano-milano-ticketsGiovedì 22 luglio. Apertura porte alle ore 19:00, inizio concerto alle ore 21:00.

Posto distanziato secondo norme Covid free.

VENERDÌ 23 LUGLIO

TOP OF THE INDIE 2021 + FULL CONCERT: CAVELEON + CILIARI

I COSTELLO’S e I DISTRATTI portano sul palco del RIDE MILANO un appuntamento imperdibile. La rassegna di Ohibò, che vedeva gli artisti della #scenamilanese interpretare quella che per loro era la canzone indie più bella di sempre, ritorna con la stessa carica e la stessa voglia di musica e una novità: oltre alla solita kermesse anche due special guest in full live: Caveleon e Ciliari.

Cavelon Dopo aver pubblicato lo scorso 30 aprile “Sometimes”, il primo capitolo della trilogia che andrà a comporre il loro nuovo album, i Caveleon rilasciano “Sometimes I’m Still”, EP di 3 tracce che prosegue il racconto che anticipa l’uscita del nuovo disco.

Con il loro sound inedito e suggestivo, in bilico fra atmosfere folk, indie e rock immerse all’interno di sonorità elettroniche che conducono l’ascoltatore in un mondo difficile da definire, ma sorprendente nella sua semplicità e raffinatezza, e le voci apparentemente in contrasto di Leo e Giulia (profonda e ruvida la prima, angelica ed eterea la seconda), i Caveleon rappresentano una eccezionale rarità di cui innamorarsi perdutamente.

Ciliari. Ciliari sa di un tempo lontano, luce soffusa sul comodino di fianco al letto di un monolocale, libri, sigarette, vino rosso e sottotitoli. Musica nuda e sincera, potente, bohémien, romantica e frizzante, decadente e malinconica, un po’ come in uno di quei vecchi film francesi, in cui non resta che perdersi, consumarsi e lasciarsi trasportare, finché non arrivano i titoli di coda. Dopo un periodo lontano dai palchi e dopo l’esperienza con Gli Amanti nasce Cilari, un progetto maturo e sincero, con un sound fresco e un animo bohémien, prodotto da Riccardo Scirè con Roberto Pace, Adel Al Kassem, Marco Rossi, Luca Mezzadra ed Emanuele Alosi, che porta con sé l’esperienza degli anni, dei luoghi vissuti e della gente che ha incontrato. A dicembre 2020 esce il singolo d’esordio Nebbia, distribuito da Believe Music Italia, seguito dai singoli “La notte è un film francese”, “Io che non sono niente” feat. Adel e “Giornata di merda” che è entrata nella top 3 di Scuola Indie su Spotify.Evento a pagamento, biglietti acquistabili su: https://dice.fm/event/8w6l5-top-of-the-indie-2021-live-caveleon-ciliari-23rd-jul-ride-milano-milano-ticketsVenerdì 23 luglio. Apertura porte alle ore 19:00, inizio concerto dalle ore 19.30.

Posto distanziato secondo norme Covid free.

SABATO 24 LUGLIO

DJ SET: FACE OFF IN CONSOLLE TRA MARVELY E SGAMO

Marvely. Nato a Brazzaville in Congo, cresce fra Lecco e Milano, inizia la sua attività di dj / produttore a soli 14 anni, la sua musica è un mix di suoni urbani con contaminazione elettroniche UK.

Nel 2012, dopo un’esperienza come ballerino e attore professionista, decide di evolvere la sua carriera come dj creando il party ‘Akeem Of Zamunda’, meglio conosciuto come ‘AKEEM’, che si svolge ogni sabato sera al Rocket Club di Milano.

lI successo di “AKEEM aumenta esponenzialmente la sua notorietà, e nel 2014 Marvely viene selezionato per la prima edizione del talent show di SKY TV “TOP DJ”, raggiungendo la semifinale. Sempre nello stesso anno, diventa conduttore del programma televisivo “OCCUPY THE DANCEFLOOR” sul canale TV DEEJAY.

Grazie al successo crescente del party, Marvely ha suonato in Italia e all’estero al fianco di artisti internazionali come Buraka Som Sistema, Daddy Freddy, BRENMAR, KAYTRANADA, Ebony Bones, KASTLE, Denzel Curry, High Klassified, SOULECTION, NICK HOOK, LEX LUGER, LIL YACHTY, KINGDOM, SANGO, Iamddb., Siobhan Bell, Heron Preston, SMOKEPURPP, STEVE AOKI, BURNA BOY, per citarne alcuni.

Marvely è uno dei dj più attivi durante le Fashion Week a Milano e Parigi, suonando live per i fashion show e gli after-party di brand come PHILIPP PLEIN, VERSACE, ICEBERG, LES BENJAMINS. Ha lavorato con marchi di lusso e moda come CORNELIANI, H&M, VANS, ecc. curando il sound design per presentazioni esclusive ed eventi in-store. Ha fatto il modello per diversi marchi come COUNTY OF MILAN, ARMANI, VERSACE, TRUSSARDI, NIKE, ADIDAS e appare regolarmente sui più noti magazine (digital) di moda e streetstyle.

Sgamo. Dj di origini pugliesi che in questi anni è stato letteralmente ovunque” (DJ Mag) arriva da Bari “ma è ormai diventato un punto di riferimento nelle serate milanesi” (i-D) “perché è un drago a selezionare e mixare” (Noisey). In seguito all’emergenza pandemica, ha impegnato la prima metà del 2020 in un Radio Tour globale trasmettendo in streaming per alcune tra le emittenti Urban più seguite al mondo,come Rinse (Parigi), 8 Ball (New York), Noods (Bristol) e altre ancora.

Il suo progetto racchiude “la passione della scena musicale nelle culture giovanili nate negli ultimi anni e il senso di aggregazione delle community, che ha fatto avvicinare la provincia del sud Italia alla metropoli” (nssmag). Nei suoi mixtape, che contano migliaia di ascolti sul suo soundcloud, mescola armonicamente hip hop, trap, techno e drum & bass. Amministratore della community Verbal.Sound, che conta 750 iscritti tra dj e producer della scena Italiana, ha rilasciato da poco la compilation Loud Boys in anteprima su Billboard supportato da Pioneer DJ.

Cura una rubrica settimanale di approfondimenti sul rap italiano in collaborazione con Genius.

Appassionato di streetwear, sono tantissime le sue collaborazioni online e in consolle negli eventi di Nike, Jordan, Converse, Karl Kani, Foot Locker, New Era, Havana Club, G-Shock, Cp Company, Dickies, Eastpak, Propaganda, 5tate Of Mind e molte altre.Evento gratuito.

Sabato 24 luglio dalle ore 21:00.

Posto distanziato secondo norme Covid free.

SABATO 24 LUGLIO

DJ SET a cura di ALERYDE

Alessandro Panicciari nasce nel 1975 nella collinare provincia di Fermo , nelle Marche ed é stato sempre a contatto diretto con l’elettronica, l’audio e la tecnologia dell’attività della sua famiglia. Già a l’età di 13 anni inizia a programmare in linguaggio macchina e Basic con i vari computer dell’epoca (spectrum, commodore 64, Msx) e conoscere le prime applicazioni di computer music ad 8 bit, sviluppando una passione per tutto il panorama hardware e software di produzione musicale elettronica, suoni di sintesi, campionamento. Questo naturale percorso lo porta ad apprendere la miscelazione e la professione di DJ già primi anni 90, collezionando vinili di musica elettronica da tutto il mondo ed esibendosi nei locali della sua regione, nel centro e nord italia sotto lo pseudonimo di AXL P, conquistando la scena underground techno dell’epoca per la sua indole avanguardista nei suoi dj set che spaziavano tra ambient , trip hop , techno, progressive, ispirato dalle dimensioni musicali di artisti come Brian Eno, Future Sound of London, Sven Vath, Richie Hawtin, Board of Canada, The Orb.Nel 1997 inizia a produrre i suoi primi brani progressive techno sotto lo pseudonimo VFJ project, con varie etichette della scena italiana ed entra in contatto con la scena musicale europea partecipando a vari festival della cultura rave techno , soprattutto in Svizzera, dove ha vissuto e lavorato per distribuzioni musicali e club che ha ispirato il suo pseudonimo ALERYDE con cui firma produzioni e remix dal 2000 ad oggi tra ambient, elettronica, indie e techno.

Evento gratuito.

Sabato 24 luglio dalle ore 21:00.

Posto distanziato secondo norme Covid free.



DOMENICA 25 LUGLIO

VERBAL SOUND – SUNDAY GOODIES

Sovltrippin. Eleonora aka Sovltrippin, DJ e producer based in Milano ma veneziana di origine inizia a frequentare la scena clubbing underground nel 2013 non appena arriva nella city.

Dopo qualche esperienza come PR, divenuta ormai icona della nightlife, decide di passare dall’altra parte della consolle debuttando come Dj.

Inizialmente autodidatta, punta dapprima l’attenzione soprattutto sulla sua selezione, dedicando molto spazio alla world music nella sua accezione più urban e underground. È probabilmente per questa sua speciale selezione musicale, empatica e personale che Sovl attira – seppur essendo solo agli esordi della sua carriera – l’attenzione di un importante producer italiano conosciuto nella scena Hip-Hop internazionale, nonché icona 90’s: Big Fish, che l’accompagnerà in vari progetti sia di djing che di producing, tra cui il suo primo e – per ora – unico singolo dancehall uscito nel 2018 All my Life (feat. Richie Loop) e varie altre attività quali remixes e mixtapes, accrescendo in questo modo il valore artistico di Sovl e la sua consapevolezza professionale.

Fin da subito Eleonora conquista l’attenzione dei promoter e inizia ad essere richiesta da svariati club soprattutto del nord Italia facendosi conoscere meglio e prendendo sempre più confidenza con la consolle (ecco alcuni club e format che l’hanno ospitata per primi: Akeem at Rocket Milano, Rehab at Circus club Brescia, Habitat Gallarate, Vicious Roma, Tag club Venezia, Circolo Magnolia Milano, Apophis club Milano, Uptown nights at Volt club Milano, Byblos Milano, Touch the Wood Roma, Venus Napoli, Costez Nikita club, The Club Milano, Tempio del Futuro Perduto Milano, Grillo club Vigevano, P1 club Monaco, Loca Loca Osnabruk e molti altri).

Per quanto riguarda le residenze invece: Ritual Club Costa Smeralda, Akeem Rocket Club Milano, Rehab Circus Club Brescia, Atlanta The Club Milano, Apophis Milano; invece per quanto riguarda la scena fashion e beauty ha suonato e sviluppato progetti di Sound Design per clienti quali Airness, Nike, AW Lab, Iuter, Adidas, Rucoline, Manila Grace, Berwich, Clinique, Guess e molti altri.

Nel corso degli ultimi due anni, allarga la sua ricerca musicale affiancando all’hip hop una selezione sempre più varia e vicina all’house, sviluppando una ricerca di matrice sia italiana che internazionale.Evento gratuito.

Domenica 25 luglio dalle ore 21:00.

Posto distanziato secondo norme Covid free.





LUNEDÌ 26 LUGLIO: GIORNO DI CHIUSURA







MARTEDÌ 27 LUGLIO

OPEN MIC – DIRTY TALK

L’aperitivo e la cena al RIDE MILANO si arricchiscono con lo spettacolo dal vivo Open Mic – Dirty Talk (letteralmente “microfono aperto”) un palco dedicato a comici affermati e giovani promesse della stand-up comedy. Dopo il successo della scorsa stagione, torna a Milano la stand-up comedy DIRTY TALK powered by Ovolollo Factory.

Chiunque potrà iscriversi ed esibirsi, a patto di portare un pezzo nuovo ed inedito. C’è spazio per tutti quelli che fanno stand up!

Ogni serata propone un gruppo di artisti imperdibili, one liner dallo stile irriverente e comedian dissacranti che si alternano sul palco in uno spettacolo corale inedito ed imperdibile.

Un gruppo di autori TV sarà a disposizione di chi si esibirà per aiutare a migliorare il proprio potenziale.

Se sei un comico e vuoi provare un pezzo scrivi a: info@ovolollofactory.it



Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria su: https://dice.fm/venue/ride-milano-mk6r

Martedì 27 luglio dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Posto distanziato secondo norme Covid free.





MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

URBAN CLASS

Verbal Sound e RAL Culture, hanno individuato, attraverso alcuni dei più interessanti home studios milanesi e selezionato alcuni artisti e produttori emergenti che si esibiranno al RIDE MILANO proponendo la loro musica con inediti live showcase.

A partire dalle ore 20, Riccardo Primavera di Radio Popolare e Sgamo con Steph, racconteranno i talenti, i trend e le curiosità della nuova scena urban milanese cui seguiranno i live di SAPIOSEX, MAYOMI e DJ SET HYPERREAL, per passare una perfetta serata in compagnia e con buona musica al RIDE MILANO.Partecipazione gratuita.

Mercoledì 28 luglio dalle ore 20.00 alle ore 23.30.

Posto distanziato secondo norme Covid free.





GIOVEDÌ 29 LUGLIO

JAZZ – O – TECH: AKI HIMANEN AND ALEKSI KINNUNEN LIVE

Jazz:Re:Found e Jazz-o-tech presentano il duo finlandese techno-jazz Aki Himanen e Aleksi Kinnunen, una delle rivelazioni del 2021 dell’etichetta techno-jazz che si muove nel fertile territorio del cross over tra elettronica e jazz.

Il duo che vede Aki Himanen alla tromba e elettronica e Aleksi-Kinnunen alla batteria e percussioni riesce a fondere perfettamente il jazz scandinavo con i ritmi pulsanti dell’elettronica con forti influenze ritmiche africane. Ne risulta un mix intenso e poetico a volte romantico e meditativo a volte esplosivo, specie quando il duo si spinge alle frontiere della techno music di ispirazione nord europea. Il DJ set dei JazzRefound selectors completa la serata con una selezione raffinata tra new jazz, R&B e Elettronica.

Ore 20.30: Dj Set JazzRefound Selectors

Ore 21.30: Live Aki Himanen e Aleksi Kinnunen

Ore 22.30 – 23.30: Dj Set JazzRefound Selectors

Evento a pagamento, biglietti acquistabili su:

https://dice.fm/event/waelg-aki-himanen-and-aleksi-kinnunen-live-29th-jul-ride-milano-milano-tickets

Venerdì 29 luglio. Apertura cancelli pre 20:00, inizio concerto alle ore 20:30.

Posto distanziato secondo norme Covid free.







VENERDÌ 30 LUGLIO

RON GALLO LIVE

I COSTELLO’S e I DISTRATTI portano sul palco del RIDE MILANO Ron Gallo.

Dopo anni vissuti a Philadelphia facendo tour DIY, suonando in diversi gruppi, iniziando progetti per scherzo, pulendo case e riempiendo hard disk pieni di canzoni di ogni genere (molte delle quali non hanno mai visto la luce del giorno) nel 2014 decide di fare di se stesso il suo progetto principale, qualcosa per cui potesse darci dentro, anche perché, per ragioni pratiche, “se faccio musica con il mio nome, il progetto non può mai rompersi, posso solo morire. È come un impegno per tutta la vita con me stesso”.

Durante i suoi ultimi giorni in Philly prima di trasferirsi a Nashville, Gallo finisce di registrare il primo album solista, quell’HEAVY META (2017) che porta ha firmare il suo primo contratto discografico, un’acclamazione enorme della critica e un tour in tutto il mondo che ha incluso performance al Coachella, Bonnaroo, Governors Ball, Austin City Limits, Lollapalooza e molti altri. L’album è stato descritto da NPR come “a burst of literate electricity” e lo stesso Gallo come un “insurgent poet and rock ‘n’ roll disruptor” in risposta al video virale di “Please Yourself” dove Gallo e la band in un guerrilla style su un pickup si fermano nel bel mezzo di una delle parti più indaffarate di Broadway in Downtown Nashville.

Gallo dà seguito velocemente con Really Nice Guys EP, un concept album genre-bending e un mockumentary sulle assurdità del suo nuovo ruolo come “professional touring musician”. Dopo, nell’ottobre del 2018, arriva l’uscita del secondo album LP Stardust Birthday Party: un’esplorazione post-punk/new wave del nuovo percorso spirituale di Gallo descritto da The Guardian come raccolta dei “fruits of meditation to Gallo’s jams – a little like Bodhisattva Vow marked the influx of MCA’s Buddhism into the Beastie Boys.”

Dopo tre anni di tour non-stop dietro queste uscite, Gallo si ritrova ancora un nuovo muro davanti a sé. Fisicamente e mentalmente distrutto e incerto di dove andare. L’ultima data del tour si tiene il 4 giugno 2019 al Beaches Brew, un festival annuale che si tiene presso la spiaggia di Ravenna, in Italia.

Con un altro momento di crollo, Gallo si mette in pausa, cancella i social media, scioglie la band e programma di vivere il resto dell’anno in Italy nella città di sua moglie e collaboratrice, Chiara. Questo ha iniziato un periodo di riscoperta, tornando a una sembianza di vita normale e rivalutando ogni cosa. Per supportare questo progetto Gallo lancia REALLYNICE.world, un outlet creativo attraverso il quale Gallo condivide i suoi interessi, i suoi pensieri, interviste a personale casuali e diventato poi un festival digitale e una linea di abbigliamento.

Dopo solo poche settimane, per questioni di visto, Gallo è stato inaspettatamente rimandato in America, che porta a un periodo di auto-isolamento nella sua casa a Nashville, dove inizia a scrivere e registrare musica che diventerà il suo album PEACEMEAL.

“Ron Gallo works with an oddly compatible mix of influences – Devo, Andy Kaufman and Paul Metzler, the sweet, dumb jock played by Chris Klein in late-Nineties cult classic Election all came to mind watching him perform”- Rolling Stone

Evento a pagamento, biglietti acquistabili su:

https://dice.fm/event/qm8ga-ron-gallo-in-concerto-a-ride-milano-30th-jul-ride-milano-milano-tickets

Venerdì 30 luglio. Apertura cancelli ore 19:00, inizio concerto alle ore 20:30.

Posto distanziato secondo norme Covid free.





SABATO 31 LUGLIO

BANDO PARTY

Serata che sin dalla sua nascita s’impegna a promuovere la cultura urban londinese nel cuore della nightlife di Milano. Bando Party è scandita da dj set ritmati ed innovativi, a base di sound HipHop, Grime ed Afrobeats. Dal 2016 è un punto di ritrovo dinamico ed inclusivo dedicato a persone legate al mondo della musica, della moda e dell’arte, dalla mentalità aperta, con uno spirito creativo e sempre alla ricerca d’ispirazionee che approderà all’Urban Hub di Ride Milano.

Distanziamenti secondo norme Covid free.Partecipazione gratuita.

Sabato 31 luglio dalle ore 20.00 alle ore 23.30.

Posto distanziato secondo norme Covid free.

DOMENICA 1 AGOSTO

RIDE & FRIENDS

Il giardino del RIDE MILANO è la location perfetta per un aperitivo con gli amici o una cena informale all’aria aperta sui Navigli, a due passi dalla fermata della metropolitana “Porta Genova”.

A solleticare il tuo palato troverai le fantastiche Arepa de IL CAMINANTE, le specialità toscane di TESTAMI, i burrito di MADRE, lo street food giapponese di MAIDO, le polpettine di MEATBALL FAMILY, gli hamburger di THE ROLLING STAR, i dolci siciliani di MUDDICA, donut e brezel oltre alla selezione di birre PERONI, i cocktail del RIDE BAR e quelli del REDBULL lounge.

Accesso all’area gratuito.

Posti distanziati secondo norme Covid free.

Com. Stam.