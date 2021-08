la programmazione del RIDE MILANO URBAN HUB è ricca di appuntamenti, capaci di solleticare la curiosità e gli interessi più disparati: musica, sapori, design, sostenibilità, stand-up comedy, laboratori, gaming.

Temi tra loro molto diversi ma con un unico denominatore comune: rappresentare la città e il suo tessuto urbano, ponendosi come luogo di tutti, per tutti.



Ecco i dettagli del ricco calendario di appuntamenti in programma:



MARTEDÌ 31 AGOSTO

DIRTY TALK PRESENTA OPEN MIC

L’aperitivo e la cena al RIDE MILANO si arricchiscono con lo spettacolo dal vivo Open Mic – Dirty Talk (letteralmente “microfono aperto”) un palco dedicato a comici affermati e giovani promesse della stand-up comedy. Dopo il successo della scorsa stagione, torna a Milano la stand-up comedy DIRTY TALK powered by Ovolollo Factory.

Chiunque potrà iscriversi ed esibirsi, a patto di portare un pezzo nuovo ed inedito. C’è spazio per tutti quelli che fanno stand up!

Ogni serata propone un gruppo di artisti imperdibili, one liner dallo stile irriverente e comedian dissacranti che si alternano sul palco in uno spettacolo corale inedito ed imperdibile.

Un gruppo di autori TV sarà a disposizione di chi si esibirà per aiutare a migliorare il proprio potenziale.

Se sei un comico e vuoi provare un pezzo scrivi a: info@ovolollofactory.it



Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria su: https://link.dice.fm/HwRFPHiElhb

Martedì 31 agosto dalle ore 20.00

Posto distanziato secondo norme Covid free, Green Pass richiesto.







DA MERCOLEDÌ 1 A DOMENICA 5 SETTEMBRE

MINIACS: la più grande fiera di miniature in Italia

RIDE MILANO ospita il più grande evento del settore in Italia. Una fiera interamente dedicata al mondo delle miniature e dell’hobby a 360 gradi. Organizzata dall’associazione culturale Ludic Incoming Roma – Milano, MINIACS celebrerà il mondo del gioco e la cultura che abbracciano le miniature e i loro molti appassionati.

MINIACS è pensato per stimolare le relazioni attraverso uno spazio ludico-ricreativo capace di riunire gli appassionati e non solo.Un contesto capace di accogliere, allo stesso tempo,gli amanti del modellismo,i giocatori competitivi, gli appassionati di pittura e gioco libero, con l’organizzazione di molti appuntamenti durante i 5 giorni di programmazione.

6 saranno le aree tematiche dedicate ad accogliere le attività della MINIACS WEEK:

PLAY: area dedicata al gioco libero e tavoli demo.

CLASH: area riservata ai tornei nazionali ed internazionali.

ARTS: contest di pittura, modellismo statico e scenografico.

MASTER: masterclass di pittura a tutti i livelli di età.

ON AIR: spazio dedicato allo streaming e storytelling.

MARKET: area riservata alla vendita ed esposizione.

Tutti i dettagli e il programma dell’evento su https://www.miniacsweek.it/

Da mercoledì 1 a domenica 5 settembre.

Accesso gratuito all’area, distanziamenti secondo norme Covid free. Green Pass richiesto.







MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE

URBAN CLASS

Verbal Sound e RAL Culture, hanno individuato, attraverso alcuni dei più interessanti home studios milanesi e selezionato alcuni artisti e produttori emergenti che si esibiranno al RIDE MILANO proponendo la loro musica con inediti live showcase.

A partire dalle ore 20, Riccardo Primavera di Radio Popolare e Sgamo con Steph, racconteranno i talenti, i trend e le curiosità della nuova scena urban milanese cui seguiranno i live di DRIMER, SGRIBAZ, DON SAID e DJ SET NAHUEL, per passare una perfetta serata in compagnia e con buona musica al RIDE MILANO.



Partecipazione gratuita.

Mercoledì 1 settembre dalle ore 20.00 alle ore 23.30

Posto distanziato secondo norme Covid free.

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE

CALDISSIMA

Continua la terza stagione di Caldissima, il format “djset-ping pong-food & drink” promosso da Discosafari in collaborazione con Oliver D’Auria (il promoter e artista conosciuto anche come Gianni Ludico).

Location perfetta di quest’estate è sempre il Ride Milano, grande hub di intrattenimento open air all’ex scalo di Porta Genova.

Dopo il ricco calendario di luglio e agosto, si susseguono gli appuntamenti nel mese di settembre, sempre dalle 19.00 a mezzanotte. Direttore artistico e resident della serata è Cristian Croce, Dj e producer eclettico, pilastro della scena notturna milanese e fondatore di Discosafari e della label Ruvido Records. Il suo sound spazia dalle influenze baleariche al rock, dall’afro alla techno con una interpretazione personale sempre in evoluzione che lo ha portato ad esibirsi in Europa ed oltreoceano. Al suo fianco per il warm up Constantin Rallo e a rotazione ospiti della scena milanese.Evento gratuito fino a esaurimento posti disponibili.Giovedì 2 settembre dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

Distanziamenti secondo norme Covid free.

VENERDÌ 3 SETTEMBRE

KENOBIT

Avanguardista della scena chiptune underground, gamer e musicista, Kenobit, nome d’arte di Fabio Bortolotti, viene definito come il musicista che suona i Game Boy.

Kenobit (da pronunciare come il Kenobi “Obi-Wan” di Guerre stellari), dopo un passato da batterista punk, rimasto orfano della band, ha cominciato a dilettarsi con le produzioni elettroniche fino a trovare la sua strada: suonare con Game Boy del 1989, collegandoli direttamente all’impianto, senza passare da computer o campionatori, per un set 8 bit purissimo capace di mettere in risalto tutta la potenza del “piccolo” Game Boy.Evento gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

Venerdì 3 settembre, dalle ore 21:00.Posto distanziato secondo norme Covid free.

SABATO 4 SETTEMBRE

LE CANNIBALE

Grande ritorno al RIDE MILANO per l’appuntamento con LE CANNIBALE.

Un evento gratuito nel cuore di Porta Genova dove fruire di musica, cibo e attività nel cuore della città. In consolle il resident Dj Rollodexx e Velasco, artista dalle sonorità poliedriche che incrocia suoni andini ed amazzonici con influenze elettroniche attuali derivanti da Africa ed Asia.

Music:

19:30 – 22:00 VELASCO

22:00 – 23:30 ROLLODEXX

Evento gratuito dino a esaurimento posti disponibili.

Sabato 4 settembre dalle ore 19:30 alle ore 23:30.

Distanziamenti secondo norme Covid free.

DOMENICA 5 SETTEMBRE

CABARET OVOLLO FACTORY

Il cabaret arriva al RIDE MILANO!

Due serate speciali, in limited edition per un nuovo format di cabaret targato Ovolollo Factory, l’hub creativo milanese che scopre e lancia nuovi talenti della comicità.

MUSICOMEDY, questo il titolo, è un format di cabaret e musica ideato da Mary Sarnataro (Le Iene, Italia 1) e da Manuela Mazzocchi.

A condurre le serate la stessa Mary Sarnataro (Le Iene, Colorado, Zelig) che dividerà il palco con comici e musicisti imprevedibili, in una serata imperdibile dalle risate assicurate.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: https://dice.fm/venue/ride-milano-mk6rDomenica 5 settembre dalle ore 21:00.

Posto distanziato secondo norme Covid free.Green Pass richiesto.





LUNEDÌ 6 SETTEMBRE: GIORNO DI CHIUSURA







DA MARTEDÌ 7 A DOMENICA 10 SETTEMBRE

ID X RED BULL ORGANICS / TALENT COMES NATURALLY

D.O.S. Design Open Spaces, in collaborazione con ID, Ral, WeAreYou e You Parti, presenta “IDxRedBullOrganics”, una exhibit che si terrà durante Milano Design Week 2021 all’interno dell’Urban Hub RIDE MILANO.

Innato, unico, naturale. Il talento è un bene prezioso, e il progetto Organics Talents è nato per celebrarlo. Negli spazi del RIDE MILANO saranno presentati in mostra, in maniera phygital i 13 talenti selezionati in seguito alla call che ha visto collaborare RedBull con Ral e gli organizzatori di ID.

Il progetto prevede la realizzazione di una mostra collettiva, a cavallo fra analogico e digitale, con un focus dedicato all’innovazione e la sostenibilità. La mostra fisica sarà presente in loco, e i contenuti multimediali sempre presenti online, ma attivabili anche sul posto; una kermesse di personalità e progetti inusuali, frutto talvolta di ricerche personali, frutto della curiosità e della voglia di spingersi oltre, talvolta invece legate ad un approccio strutturato di brand che fanno dell’innovazione l’elemento caratterizzante.

Exhibitors: Nicola Masolini – Premium Casual Streetwear – RE49 | Giulia Boccafogli – Jewelry Designer | Stefano Barbieri – Light Designer | Claudio Vittori – Artist & Sound Designer | Greta Dalessandro – Bio Designer | Helga Aversa – Illustratrice | Jacopo D’andrea – Fashion Designer & Dj | Lucia Pascale – Fashion & Eco Design | Umberto Passerini – Graffiti Artist | Mauro Serra – Fotografo | Riccardo Pirovano – Land Art – Jukai | Silvia Fontana – Performer & Dancer



Partecipazione gratuita con accesso libero fino a esaurimento capienza disponibile.

Dal 7 al 10 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 23:00.

Distanziamenti secondo norme Covid free. Green Pass richiesto.







DA MARTEDÌ 7 A DOMENICA 10 SETTEMBRE

URBAN DESIGN ECOFRIENDLY

Un evento dedicato all’ecosostenibilità, un tema molto attuale con una accurata selezione di artigiani che creano e producono partendo dal concetto del recupero, dalla ricerca di materie prime naturali. Un appuntamento per scoprire nuove proposte, per comprendere attraverso la spiegazione di maestri artigiani cosa si cela dietro l’oggetto.

Le proposte spaziano dal gioiello alla cosmesi naturale fatta con materie prime fresche, dall’oggettistica ai complementi per l’arredo.

Gli espositori:

ATELIER CARTA BIANCA. Federica Masini, architetto, progetta e realizza personalmente manufatti in carta. Con curiosità, precisione, passione e un pizzico di magia confeziona piccoli sogni utilizzando questo materiale leggero come le nuvole.

La ricerca della semplicità, l’accostamento di materiali dalle provenienze diverse, la cura nei dettagli, la personalizzazione, la lavorazione a mano sono le caratteristiche principali dei lavori dell’Atelier.

FoscaMilano. “Nella sartoria di mio padre potevo osservare la trasformazione di tessuti nobili, in qualche cosa di durevole e riparabile. Convertire questi ingredienti in una storia nuova, dove cura e riuso fanno parte di una strategia circolare, è stata la naturale evoluzione delle mie radici. Nel 2003 ho fondato FoscaMilano e mi occupo di mantenere l’armonia tra tutti i prodotti delle nostre collezioni. Vestire la casa e la persona sapendo di non voler inseguire le mode, progetto e confeziono, ricerco recupero e rinnovo la ” materia tessile” perché resti nel tempo e nell’affezione”.

GREEN MOOD. Un progetto che nasce da un sogno e dall’amore per il regno Vegetale. Marilena Giacalone, personalità creativa con un lavoro da visual e un’anima: ogni vaso è un pezzo unico realizzato a mano utilizzando piante e materiali di altissima qualità con trucchi speciali per confezionare questi fragili mondi in miniatura. Green Mood è un piccolo paradiso eden; un modo semplice per portare la natura in casa, permettendoci di ammirare e interagire con le piante e riconnetterci in un mondo più grande al di là della nostra vita urbana. Veri e propri angoli di natura per l’arredo dei tuoi ambienti. Con le sue piccole dimensioni, può essere messo sul comodino vicino al letto per farti fantasticare prima di addormentarti o puoi averlo sulla tua scrivania in ufficio a fianco al pc, per una pausa di relax per gli occhi (e lo spirito) quando ne hai più bisogno.

LE PEZZE DELL’ANIMA. Non basta una stoffa per fare una tenda. Perché manca quello che sei tu, il tuo gusto, il tuo desiderio, la tua Anima. Il mio lavoro è proprio questo: aggiungere la tua personalità alla tappezzeria di una casa. Come faccio? Ti ascolto, per poi andare in cerca nel mio bagaglio di stoffe, colori, immagini, di una proposta creativa ricamata su di te, che forse neanche tu ti aspettavi. Da qui nascono idee di poltrone, sedie, pouf, tende, divani che poi, con il supporto di tappezzieri e sarte, diventano realtà grazie alla compenetrazione tra “Arti” diverse con inserzioni di ricamo e ricami.

LE RADICI DEL NURE. Lampade uniche e inimitabili che nascono attraverso il recupero di piante apparentemente prive di vite raccolte lungo il greto del torrente Nure, che sono il frutto di una ricerca paziente e di un’attività che nel tempo si è consolidata nella tecnica e nella realizzazione artistica.

MARTA LAB. Bijoux realizzati a mano in Italia con l’antica tecnica orafa della fusione a cera persa in ottone o bronzocon l’utilizzo di pietre semi preziose naturali che conferiscono al gioiello una luce particolare.

MINIMAcolorata. Un progetto di design tessile artigianale nato nel 2011 a Milano dalla ricerca di equilibrio tra forma, colore e funzione negli oggetti di uso quotidiano. Borse, zaini e oggetti per la casa e la persona progettati con particolare attenzione alla pulizia delle linee e alle soluzioni stilistiche e funzionali.

NICITTA BIJOUX. Nasce nel 2001 e fin dalla sua fondazione abbraccia la visione ecosostenibile, dedicandosi alla produzione di bijoux realizzati con preziose carte di cotone e lino. Le Collezioni sono ispirate alle diverse tradizioni e culture, reinterpretate in chiave contemporanea dove si incontrano l’artigianalità e il design. Bijoux contemporanei, versatili, raffinati… e leggerissimi!

WAX MAX. Una piccola collezione nata per gioco, da un desiderio: disegnare qualcosa per se stessi e per la propria casa, con i tanti tessuti acquistati nei miei viaggi dell’artista che negli anni ha accumulato. Il risultato è stato entusiasmante: il desiderio di ideare qualcosa di nuovo, unito a incontri speciali, l’ha condotta a creare WaxMax, una linea di prodotti, fatti a mano, autentici e dallo stile contemporaneo, realizzati in tessuto Wax Print. L’opportunità di lavorare con la Cooperativa Alice, che opera all’interno delle carceri milanesi, e con altre piccole piccole associazioni è la vera anima di questo piccolissimo progetto di Elena Vida, architetto e designer.



Partecipazione gratuita con accesso libero fino a esaurimento capienza disponibile.

Dal 7 al 10 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 22:00.

Distanziamenti secondo norme Covid free. Green Pass richiesto.





DA MARTEDÌ 7 A DOMENICA 10 SETTEMBRE

“IL MAESTRO E MARGHERITA” – TIZIO 0.32 EXIBITHION

Con lo pseudonimo Tizio 0.32 e assieme alla crew TMS, Tiziano Pantano è uno dei primi graffitari a Milano che fa comparire sui muri disegni, sin dagli anni ’90, quando tutti gli altri disegnavano scritte.

È anche fumettaro stiloso e indipendente: fa parte dell’etichetta autoprodotta i Cani e in un tempo sorprendentemente breve ha raggiunto uno stile di disegno maturo e personalissimo.

La retinite pigmentosa lo priva progressivamente della vista e si trova costretto a rinunciare prima ai fumetti e, infine, ai muri. Così decide di incanalare la sua creatività nella musica, fondando l’Interplay jazz 4tet.

Nel 2018 riesce a inventarsi un modo tutto suo per tornare a disegnare da pressoché non vedente e di regalarci, oggi, un nuovo ed entusiasmante progetto.

“Il Maestro e Margherita” è un romanzo nato, alla fine degli anni ’20 del secolo scorso, dalla penna dell’autore Michael Bulgakov.

Ambientato nella Mosca di quegli anni, è un romanzo che vede intrecciarsi diverse trame: l’arrivo a Mosca di Satana, il quale con il suo seguito porterà scompiglio nella città, l’incontro tra Pilato e Gesù e la storia d’amore tra il Maestro e Margherita che da il titolo al romanzo.

Durante la lettura di questo libro, Tiziano rimase affascinato dall’intreccio tra il sacro e il profano e colpito dalle innumerevoli immagini che la scrittura regala al lettore come, ad esempio, la vivida descrizione dell’incontro tra Pilato e Gesù e i tanti personaggi grotteschi che fanno capolino durante tutto il percorso narrativo.

Ha quindi deciso di affrontare questa nuova sfida, immergendosi nella lettura del romanzo, con l’intento di fare una sintesi delle immagini che il libro gli offre, catturandole attraverso un’illustrazione per ogni capitolo, lasciandosi guidare dalla suggestione del racconto e dalla sua sensibilità.

Partecipazione gratuita con accesso libero fino a esaurimento capienza disponibile.

Dal 7 al 10 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 23:00.

Distanziamenti secondo norme Covid free. Green Pass richiesto.







MARTEDÌ 7 SETTEMBRE

OPEN MIC – DIRTY TALK

L’aperitivo e la cena al RIDE MILANO si arricchiscono con lo spettacolo dal vivo Open Mic – Dirty Talk (letteralmente “microfono aperto”) un palco dedicato a comici affermati e giovani promesse della stand-up comedy. Dopo il successo della scorsa stagione, torna a Milano la stand-up comedy DIRTY TALK powered by Ovolollo Factory.

Chiunque potrà iscriversi ed esibirsi, a patto di portare un pezzo nuovo ed inedito. C’è spazio per tutti quelli che fanno stand up!

Ogni serata propone un gruppo di artisti imperdibili, one liner dallo stile irriverente e comedian dissacranti che si alternano sul palco in uno spettacolo corale inedito ed imperdibile.

Un gruppo di autori TV sarà a disposizione di chi si esibirà per aiutare a migliorare il proprio potenziale.

Se sei un comico e vuoi provare un pezzo scrivi a: info@ovolollofactory.it

Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria su: https://dice.fm/venue/ride-milano-mk6r

Martedì 7 settembre dalle ore 19.00 alle ore 20:00

Posto distanziato secondo norme Covid free. Green Pass richiesto.



MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE

URBAN CLASS

Verbal Sound e RAL Culture, hanno individuato, attraverso alcuni dei più interessanti home studios milanesi e selezionato alcuni artisti e produttori emergenti che si esibiranno al RIDE MILANO proponendo la loro musica con inediti live showcase.

A partire dalle ore 20, Riccardo Primavera di Radio Popolare e Sgamo con Steph, racconteranno i talenti, i trend e le curiosità della nuova scena urban milanese cui seguiranno i live di MAYOMI, BONNIE P, ROY RAHEEM e DJ SET MARTEH, per passare una perfetta serata in compagnia e con buona musica al RIDE MILANO.Partecipazione gratuita.

Mercoledì 8 settembre dalle ore 20.00 alle ore 23.30.

Posto distanziato secondo norme Covid free.





GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

TALENT DAY

Un ricco palinsesto dedicato ai talent di Organics by Red Bull!

Ore 16.30 – RIDE MILANO ospiterà le live performance di:

Umberto Passerini (street artist): live painting su fusti in acciaio.

(street artist): live painting su fusti in acciaio. Lucia Pascale (eco fashion designer): laboratorio per sperimentare e comprendere la tecnica utilizzata dalla designer per la creazione delle sua grafiche e processi di tintura.

(eco fashion designer): laboratorio per sperimentare e comprendere la tecnica utilizzata dalla designer per la creazione delle sua grafiche e processi di tintura. Giulia Boccafogli (jewelry designer): dimostrazione di come da materiali di scarto, come pelli e materiali elettrici, si possano ottenere gioielli unici.

Ore 19.00 – 20.30: Snake MP con la performance di fashion Designer e DJ.Ore 20.30 – 24.00: Peppe Amore vs Sgamo vs Marvely in una incredibile performance musicale tra hip hop, trap, techno e drum’n’bass, indie-rock, jazz, e pop.

Ore 22.30: performance di Silva Fontana (Creative/Performer/Dancer): il ballo come strumento di riappropriazione dello spazio urbano.

Evento gratuito a partecipazione libera fino a raggiungimento della capienza massima.

Venerdì 9 settembre dalle ore 15:00 alle ore 24:00.

Posto distanziato secondo norme Covid free.







VENERDÌ 10 SETTEMBRE

CALDISSIMA

Continua la terza stagione di Caldissima, il format “djset-ping pong-food & drink” promosso da Discosafari in collaborazione con Oliver D’Auria (il promoter e artista conosciuto anche come Gianni Ludico).

Location perfetta di quest’estate è sempre il Ride Milano, grande hub di intrattenimento open air all’ex scalo di Porta Genova.

Dopo il ricco calendario di luglio e agosto, si susseguono gli appuntamenti nel mese di settembre, sempre dalle 19.00 a mezzanotte. Direttore artistico e resident della serata è Cristian Croce, Dj e producer eclettico, pilastro della scena notturna milanese e fondatore di Discosafari e della label Ruvido Records. Il suo sound spazia dalle influenze baleariche al rock, dall’afro alla techno con una interpretazione personale sempre in evoluzione che lo ha portato ad esibirsi in Europa ed oltreoceano. Al suo fianco per il warm up Constantin Rallo e a rotazione ospiti della scena milanese.Evento gratuito fino a esaurimento posti disponibili.Giovedì 2 settembre dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

Distanziamenti secondo norme Covid free.

SABATO 11 SETTEMBRE

“Insieme per 5 anni – I network per Beppe Sala”

40 Network tematici, più di 1400 persone che hanno contribuito con le proprie competenze, idee, creatività a costruire la Milano del futuro.

Un re design della partecipazione, un momento di condivisione, scambio e confronto, per restituire agli abitanti di Milano il prodotto dei 40 Network. Con la partecipazione del Sindaco Beppe Sala, l’attrice Francesca Puglisi, l’attore e formatore Enrico Bertolino e molti altri ospiti speciali del mondo della cultura, impresa, università.. Per raccontarsi, confrontarsi e interagire tra esperti, cittadini e visitatori ed elaborare le proposte per i prossimi 5 anni.

Partecipazione gratuita.

Sabato 11 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

Distanziamenti secondo norme Covid free, green pass richiesto.



DOMENICA 12 SETTEMBRE

BANDO PARTY

Serata che sin dalla sua nascita s’impegna a promuovere la cultura urban londinese nel cuore della nightlife di Milano. Bando Party è scandita da DJ set ritmati ed innovativi, a base di sound HipHop, Grime ed Afrobeats. Dal 2016 è un punto di ritrovo dinamico ed inclusivo dedicato a persone legate al mondo della musica, della moda e dell’arte, dalla mentalità aperta, con uno spirito creativo e sempre alla ricerca d’ispirazionee che approderà all’Urban Hub di Ride Milano.

Partecipazione gratuita.

Domenica 12 settembre dalle ore 20.00 alle ore 23.30.

Distanziamenti secondo norme Covid free.

