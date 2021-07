La programmazione del RIDE MILANO URBAN HUB è ricca di appuntamenti, capaci di solleticare la curiosità e gli interessi più disparati,

grazie a una molteplicità di eventi tematici dedicati alla musica, ai sapori, alla moda, al design, al marketplace, allo sport, alla sostenibilità, alla stand-up comedy, al benessere, ai laboratori per bambini, al gaming. Ambiti tra loro molto diversi ma con un unico denominatore comune: rappresentare la città e il suo tessuto urbano, ponendosi come luogo di tutti, per tutti.



Ecco i dettagli del ricco calendario di appuntamenti in programma:



MARTEDÌ 6 LUGLIO

OPEN MIC*

L’aperitivo e la cena al RIDE MILANO si arricchiscono con lo spettacolo dal vivo Open Mic – Dirty Talk (letteralmente “microfono aperto”) un palco dedicato a comici affermati e giovani promesse della stand-up comedy. Dopo il successo della scorsa stagione, torna a Milano la stand-up comedy DIRTY TALK powered by Ovolollo Factory.

Chiunque potrà iscriversi ed esibirsi, a patto di portare un pezzo nuovo ed inedito. C’è spazio per tutti quelli che fanno stand up!

Ogni serata propone un gruppo di artisti imperdibili, one liner dallo stile irriverente e comedian dissacranti che si alternano sul palco in uno spettacolo corale inedito ed imperdibile.

Un gruppo di autori TV sarà a disposizione di chi si esibirà per aiutare a migliorare il proprio potenziale.

Se sei un comico e vuoi provare un pezzo scrivi a: info@ovolollofactory.it

* Qualora l’Italia si qualificasse per le semifinali, sui maxi schermi dell’Urban Hub di RIDE MILANO sarà proiettata la partita degli Europei 2021 (EURO 2020).

Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria su: https://dice.fm/event/3m3dx-comedy-night-dirty-talk-open-mic-22nd-jun-ride-milano-milano-tickets

Martedì 6 luglio dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Posto distanziato secondo norme Covid free.







MARTEDÌ 6 LUGLIO

PROIEZIONE PARTIRA EUROPEI 2021*

* Qualora l’Italia si qualificasse per le semifinali, sui maxi schermi dell’Urban Hub di RIDE MILANO sarà proiettata la partita degli Europei 2021 (EURO 2020).



DA MERCOLEDÌ 7 LUGLIO AL 18 LUGLIO

VINYL ART MANIA by BeppeTreccia & Art Friends

Dischi come opere d’arte, in questo caso non musicale: i vinili si trasformano in tele nella mostra “Vinyl Art Mania by BeppeTreccia & Art Friends “, quarta edizione della kermesse culturale in esposizione presso l’Urban Hub di Ride Milano.

L’esposizione, che comprende opere molto diverse tra loro per tecnica e stile, è una collettiva su vinile realizzata da artisti e amici dell’art director Giuseppe Iavicoli, storico curatore delle esposizioni ospitate all’interno dell’hub di via Valenza, di cui lo stesso ha totalmente rivitalizzato la struttura e le sue espressioni artistiche street.

Una selezione di artisti che si differenziano l’uno dall’altro approcciando il vinile come una vera e propria tela; un modo alternativo di interpretare il proprio segno e stile su questo supporto che, in qualche maniera, ha contaminato e continua a far parte della storia personale degli stessi. Pezzi importanti di nomi che espongono in rinomate gallerie, creativi che hanno segnato il percorso di curatore e ricerca che Beppe Treccia ha sviluppato in Italia e all’estero.



Partecipazione gratuita

Da mercoledì 7 a domenica 18 luglio. Dal martedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 23:00; il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 23:00.

Distanziamenti secondo norme Covid free.







MERCOLEDÌ 7 LUGLIO

URBAN CLASS

Verbal Sound e RAL Culture,hanno individuato e selezionato, attraverso alcuni dei più interessanti home studios milanesi, artisti e produttori emergenti chesi esibiranno al RIDE MILANO proponendo la loro musica attraverso inediti live showcase.

A partire dalle ore 20, Riccardo Primavera di Radio Popolare e Sgamo con Steph, racconteranno i talenti, i trend e le curiosità della nuova scena urban milanese cui seguiranno i live di VENIS, LA HASNA e il dj set di SAIKO, per passare una perfetta serata in compagnia, con buona musica nel giardino estivo del RIDE MILANO, mentre si gusta un buon cocktail o una sfiziosa cena.

Partecipazione gratuita.

Mercoledì 7 luglio dalle ore 20.00 alle ore 23.30

Posto distanziato secondo norme Covid free.







GIOVEDÌ 8 LUGLIO

RIDE & FRIENDS

Il giardino del RIDE MILANO è la location perfetta per un aperitivo con gli amici o una cena informale all’aria aperta sui Navigli, a due passi dalla fermata della metropolitana “Porta Genova”.

A solleticare il tuo palato troverai le fantastiche Arepa de IL CAMINANTE, le specialità toscane di TESTAMI, i burrito di MADRE, lo street food giapponese di MAIDO, le polpettine di MEATBALL FAMILY, gli hamburger di THE ROLLING STAR, i dolci siciliani di MUDDICA, donut e brezel oltre alla selezione di birre PERONI, i cocktail del RIDE BAR e quelli del REDBULL lounge.

Ingresso gratuito all’area dalle ore 17:00 alle ore 23:00.

Posti distanziati secondo norme Covid free.



VENERDÌ 9 LUGLIO

CONCERTO – UOKI TOCHI

Costello’s e I Distratti, in collaborazione con Locusta, hanno scelto la splendida cornice del RIDE MILANO Urban Hub per il concerto degli Uochi Toki. Elettronica, sonorità industrial, alternative hip hop e musica sperimentale si fondono nei dischi dei Uochi Toki, il duo della provincia di Alessandria formato da Matteo «Napo» Palma (cantante e autore dei testi) e Riccardo «Rico» Gamondi, che è responsabile della parte elettronica.

Malaeducaty è l’ultimo album che ha segnato una sorta di ritorno alle origini. A briglia sciolta, senza peli sulla lingua, il loro show è un rito liberatorio necessario per lasciarsi alle spalle le tossine accumulate negli ultimi mesi. Energia allo stato puro. Evento a pagamento, biglietti acquistabili su: https://dice.fm/event/ylp62-uochi-toki-in-concerto-a-milano-9th-jul-ride-milano-milano-ticketsVenerdì 9 luglio. Apertura porte alle ore 19:00, inizio concerto alle ore 21:00.

Posto distanziato secondo norme Covid free.

SABATO 10 LUGLIO

ARTE DELLO SPOSTAMENTO PER BAMBINI E ADULTI

Venite a scoprire l’Arte dello Spostamento proprio all’interno dell’Urban Hub di RIDE MILANO.

È la disciplina originale del gruppo Yamakasi ed è all’origine del parkour. Punta allo sviluppo dell’individuo attraverso il movimento.

In maniera ludica porta ogni persona che si allena ad un stato maggiore di consapevolezza e d’autostima.

L’art du déplacement è accessibile a tutti, proprio perché permette ad ognuno di sfruttare al meglio le sue capacità in ogni momento della propria vita.

L’ADD Academy Milano e il suo staff vi aspettano il sabato e la domenica nei seguenti orari:

– dalle ore 16:00 alle ore 17:00: per bambini a partire dai 7 anni;

– dalle ore 17:00 alle ore 18:00: per ragazzi e adulti.

DOMENICA 11 LUGLIO

ARTE DELLO SPOSTAMENTO PER BAMBINI E ADULTI

Venite a scoprire l’Arte dello Spostamento proprio all’interno dell’Urban Hub di RIDE MILANO.

È la disciplina originale del gruppo Yamakasi ed è all’origine del parkour. Punta allo sviluppo dell’individuo attraverso il movimento.

In maniera ludica porta ogni persona che si allena ad un stato maggiore di consapevolezza e d’autostima.

L’art du déplacement è accessibile a tutti, proprio perché permette ad ognuno di sfruttare al meglio le sue capacità in ogni momento della propria vita.

L’ADD Academy Milano e il suo staff vi aspettano il sabato e la domenica nei seguenti orari:

– dalle ore 16:00 alle ore 17:00: per bambini a partire dai 7 anni

– dalle ore 17:00 alle ore 18:00: per ragazzi e adulti.



DOMENICA 11 LUGLIO

FINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO 2021

Sui maxi schermi dell’Urban Hub di RIDE MILANO sarà proiettata la finale degli Europei 2021, indipendentemente dalla qualificazione dell’Italia.







LUNEDÌ 12 LUGLIO: GIORNO DI CHIUSURA







MARTEDÌ 13 LUGLIO

DIRTY TALK presenta YOKO YAMADA e NATHAN KIBOBA

A rendere speciale la serata al RIDE MILANO saranno due tra i più originali comici della stand-up: YOKO YAMADA e NATHAN KIBOBA.

YOKO YAMADA. Sua madre è bresciana, il padre giapponese, classe 1993. Dì sè racconta: “Io sono mezzosangue: mia madre è italiana, il mio babbo giapponese. Perciò fin da piccolina ho imparato due lingue completamente diverse: una con questi suoni molto armonici, melodici, molto fluida, l’italiano; l’altra più dura, austera, con questi suoni gutturali che quasi incutono timore: il bresciano. Sono cresciuta con questo dualismo meraviglioso che mi ha reso la persona che sono oggi: bipolare»…

NATHAN KIBOBA. Originario della Repubblica Democratica del Congo, in ”BLACK FRIDAY” racconta la vita di un ragazzo immigrato in Italia, superando cliché e pregiudizi. Uno spettacolo che NATHAN definisce “in nero”, come la maggior parte del lavoro in questo paese”.

Evento a pagamento, biglietti acquistabili su: https://dice.fm/event/p7rrp-dirty-talk-present-yoko-yamada-nathan-kiboba-13th-jul-ride-milano-milano-tickets

Martedì 13luglio dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Posto distanziato secondo norme Covid free.







MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

URBAN CLASS

Verbal Sound e RAL Culture, hanno individuato, attraverso alcuni dei più interessanti home studios milanesi e selezionato alcuni artisti e produttori emergenti che si esibiranno al RIDE MILANO proponendo la loro musica con inediti live showcase.

A partire dalle ore 20, Riccardo Primavera di Radio Popolare e Sgamo con Steph, racconteranno i talenti, i trend e le curiosità della nuova scena urban milanese cui seguiranno i live di KEYRA, GUAPO e DJ SET DEEP INTO, per passare una perfetta serata in compagnia e con buona musica al RIDE MILANO.



Partecipazione gratuita.

Mercoledì 14 luglio dalle ore 20.00 alle ore 23.30

Posto distanziato secondo norme Covid free.



VENERDÌ 16 LUGLIO

CONCERTO MOLTHENI + special guest: Daniele Celona

Ride Milano rappresenta un’occasione unica per ascoltare e riascoltare uno dei nomi che ha reso la canzone d’autore italiana un mondo bellissimo.

Costello’s e I Distratti, in collaborazione con Vertigo Concerti presentano MOLTHENI.

Cantautore dalla scrittura trasversale e sempre riconoscibile, Moltheni è considerato uno dei padri fondatori del movimento alternativo italiano degli ultimi vent’anni. Progetto chiuso nel 2010, nei sei album della sua carriera ha toccato numerose sponde del genere indie-rock, rappresentando un riferimento importante anche nelle mutazioni delle nuove generazioni di musicisti. “Senza eredità” è il titolo del nuovo lavoro in uscita per La Tempesta, che inevitabilmente chiude un cerchio, recuperando brani mai comparsi negli album della sua ventennale carriera ed un nuovissimo inedito. Scrittore sopraffino dal carattere schivo, soprattutto verso quel sistema mainstream poco calzante al suo modus operandi, Moltheni è sicuramente sinonimo di eleganza e qualità accoppiate ad una attitudine espressivo-comunicativa non comune.

Ad impreziosire la serata la partecipazione del cantautore torinese Daniele Celona.

Daniele Celona è prima di tutto un autore alternativo. I brani che compone sono rappresentazioni e non solo canzoni. Il sound che costruisce è raffinato e modellato sapientemente. Il suo approccio testuale non scade mai nella banalità, attraverso un originale uso delle allitterazioni e di eleganti figure ritmiche. La sua forma canzone è, anche nei suoi episodi più accessibili, sempre alternativa ad approcci cantautorali più banali e semplicistici. Ed è forse proprio questa sua ricerca di un suono elegantemente diverso che lo pone ai nostri occhi su un livello altro.

Evento a pagamento, biglietti acquistabili su:

https://dice.fm/event/mmpml-moltheni-in-concerto-a-milano-16th-jul-ride-milano-milano-tickets

Venerdì 16 luglio. Apertura cancelli pre 19:00, inizio concerto alle ore 21:00.

Posto distanziato secondo norme Covid free.



SABATO 17 LUGLIO

ARTE DELLO SPOSTAMENTO PER BAMBINI E ADULTI

Venite a scoprire l’Arte dello Spostamento proprio all’interno dell’Urban Hub di RIDE MILANO.

È la disciplina originale del gruppo Yamakasi ed è all’origine del parkour. Punta allo sviluppo dell’individuo attraverso il movimento.

In maniera ludica porta ogni persona che si allena ad un stato maggiore di consapevolezza e d’autostima.

L’art du déplacement è accessibile a tutti, proprio perché permette ad ognuno di sfruttare al meglio le sue capacità in ogni momento della propria vita.

L’ADD Academy Milano e il suo staff vi aspettano il sabato e la domenica nei seguenti orari:

– dalle ore 16:00 alle ore 17:00: per bambini a partire dai 7 anni;

– dalle ore 17:00 alle ore 18:00: per ragazzi e adulti.

DOMENICA 18 LUGLIO

ARTE DELLO SPOSTAMENTO PER BAMBINI E ADULTI

Venite a scoprire l’Arte dello Spostamento proprio all’interno dell’Urban Hub di RIDE MILANO.

È la disciplina originale del gruppo Yamakasi ed è all’origine del parkour. Punta allo sviluppo dell’individuo attraverso il movimento.

In maniera ludica porta ogni persona che si allena ad un stato maggiore di consapevolezza e d’autostima.

L’art du déplacement è accessibile a tutti, proprio perché permette ad ognuno di sfruttare al meglio le sue capacità in ogni momento della propria vita.

L’ADD Academy Milano e il suo staff vi aspettano il sabato e la domenica nei seguenti orari:

– dalle ore 16:00 alle ore 17:00: per bambini a partire dai 7 anni

– dalle ore 17:00 alle ore 18:00: per ragazzi e adulti.

DOMENICA 18 LUGLIO

DROOG BEATS

In uscita da un periodo storico dove ci si è visti negare qualsiasi possibilità di aggregazione (niente più jam, mostre, balli e concerti), Droog Beats si è posta l’obiettivo di dare sollievo all’arte attraverso una finestra sul mondo dell’Hip Hop capace di mettere in contatto giovani artisti con i professionisti del settore. Droog Beats Writing è un contest rivolto ai giovani writers ed artisti di età superiore ai 16 anni con discrete capacità tecniche che si sfideranno sul tema della natura urbana.

Droog Beats Remix è un contest rivolto a beatmaker e produttori emergenti il format è interamente on line è studiato per avere interazioni con le «utenze».

Infine, Droog Beats Freestyle è il contest di rap dedicato ad artisti emergenti che verranno selezionati vagliando le candidature online e che s sfideranno in una fase finale che si terrà sul palco dell’Urban Hub di RIDE MILANO.

La giuria sarà composta da Vincenzo da via Anfossi ed Ensi e il premio sarà composto da un premio in denaro di 500 € offerto dallo Sponsor HAVANA CLUB, da un outfit PROPAGANDA, due ore di sessione presso AL LAATE STUDIO con un tecnico e l’assunzione del titolo testa di serie YKTN.

II regolamenti e le iscrizioni sono all’ interno del sito. www.droogbeats.com

Partecipazione gratuita.

Domenica 18 luglio dalle ore 20:30.

Posto distanziato secondo norme Covid free.

ph Roberto Finizio (ph modif.)

Com. Stam.