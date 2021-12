Ridiamoci sopra… La prestigiosa rivista economica e finaziaria the Economist premia l’Italia “paese dell’anno”

L’Italia è il ‘Paese dell’anno 2021’: parola dell’Economist. Il giornale inglese precisa di assegnare il premio al Paese che è migliorato di più nel 2021 promuovendo “la sua politica”.

Un riconoscimento non solo per la nazione quanto per il capo dell’esecutivo. L’Economist, infatti, incorona il presidente del Consiglio Mario Draghi, che secondo il giornale è “un premier competente e rispettato a livello internazionale”. Ad essere premiata anche la politica tout court, elogiando l’intero arco costituzionale. “Per una volta – registra l’Economist- una larga maggioranza dei politici italiani ha seppellito le proprie divergenze per sostenere un programma di profonda riforma”. Paese quindi apprezzato per la politica così per l’economia (“dopo un 2020 difficile, la sua economia si sta riprendendo più rapidamente di quelle di Francia o Germania”), ma soprattutto per la sua risposta alla pandemia. “Il tasso di vaccinazione contro il Covid in Italia è tra i più alti d’Europa” annota la rivista britannica che alla fine arriva ad una conclusione da leggere come un viatico per il futuro: “Difficile negare che l’Italia di oggi sia un posto migliore di quanto non fosse nel dicembre 2020. Per questo è il nostro Paese dell’anno”.

Il paese dell’anno, per l’Economist, è l’Italia. Come ogni anno il settimanale proclama la sua Country of the Year, il paese “che è migliorato di più” nel corso degli ultimi 12 mesi. E in questo caso la rivista tributa “triumphal honours” all’Italia: e ripete: non è grazie alla nazionale di calcio, non è grazie ai Maneskin, che hanno vinto l’Eurovisione, “ma per la politica”. L’Economist ricorda di aver spesso “criticato l’Italia per la scelta dei suoi leader, come Berlusconi”. Ma questa volta è diverso. “Con Mario Draghi l’Italia si è data un primo ministro competente e con grande reputazione internazionale. Per una volta un’ampia maggioranza ha sepolto le sue differenze politiche per sostenere un programma di ampie e radicali riforme”. Altri dettagli positivi segnalati dall’Economist: il “tasso di vaccinazioni in Italia, tra i più alti in Europa”, e una ripresa economica che, pur partita a fatica, “procede più speditamente che in Germania e in Francia”. L’unico rischio, e non da poco, che segnala l’Economist, riguarda un eventuale passaggio di Draghi al Quirinale, con rischio di “essere sostituito da un primo ministro meno competente. In ogni caso è arduo negare che l’Italia di oggi sia un posto migliore di quella del dicembre 2020. Per questo è il nostro paese dell’anno”.

