Ridiamoci sopra… La Regina Elisabetta si è finalmente espressa: Camilla Parker Bowles sarà Regina Consorte

Dio salvi la Regina (Consorte)! Il futuro della monarchia è scritto nel discorso di Her Majesty the Queen per i suoi 70 anni di regno

“Dichiaro davanti a tutti che la mia intera vita, sia essa lunga o breve, sarà devota al vostro servizio”. Dalla proclamazione di queste parole, da quando l’allora principessa Elisabetta divenne regina, sono trascorsi 70 anni. Una vita intera, al servizio della Corona e del suo popolo. Un testimone che oggi Her Majesty the Queen si prepara a lasciare nelle mani di chi verrà, dopo di lei. Nel discorso della Regina Elisabetta per i 70 anni di regno, the Queen ha menzionato la possibilità che Camilla diventi Regina Consorte. La curiosità emerge spontanea: cosa ne pensano i commoners?

“Vorrei ringraziarvi tutti per il vostro supporto. Sono onorata e vi sarò eternamente grata per la lealtà e l’affetto che continuate ad elargirmi”, afferma la Regina Elisabetta nel suo discorso per il Giubileo di Platino. Ma 70 anni di regno sono tanti e, prossima alle 96 candeline il 21 aprile 2021, è tempo per Her Majesty di fare (anche) il punto su quella che è la sua visione per il futuro della monarchia: “Quando i tempi saranno maturi e mio figlio Carlo diventerà re, so che offrirete a lui e sua moglie Camilla lo stesso supporto che avete offerto a me – dichiara. – Ed è mio augurio più sincero che, quando il tempo arriverà, Camilla sarà riconosciuta Regina Consorte mentre continuerà a prestare servizio [alla Corona] con la sua lealtà”. Una bella sorpresa che pone fine a tanti quesiti, quegli stessi quesiti che ormai da anni dominavano il gossip sul se e quando Camilla sarebbe mai diventata regina. E che sciolgono il dubbio sulla possibile abdicazione del primogenito di The Queen: sì, finalmente possiamo dirlo, la Regina vuole che Carlo sia re.

