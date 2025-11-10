Ridiamoci Sopra…Libertà vigilata per Nicolas Sarkozy: l’ex presidente può lasciare il carcere

Dopo venti giorni trascorsi a La Santé, in seguito alla sua condanna per il finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007, arriva la decisione della Corte d’Appello. Sarà posto sotto sorveglianza giudiziaria

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, in carcere dal 21 ottobre per una condanna a cinque anni, potrà tornare a casa. Sarà sottoposto alla misura alternativa che in Francia viene chiamata contrôle judiciaire – una forma di libertà vigilata – che comporta il rispetto di determinati obblighi e limitazioni ai propri spostamenti. La decisione è stata presa lunedì mattina dalla Corte d’Appello di Parigi.

La condanna era stata emanata a settembre, quando un giudice aveva stabilito che durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2007 Sarkozy provò a ottenere finanziamenti illeciti dal regime del dittatore libico Muammar Gheddafi: Sarkozy vinse poi quelle elezioni al ballottaggio. I giudici di primo grado avevano stabilito che l’ex presidente dovesse aspettare in carcere l’inizio del processo di appello, previsto per marzo del 2026. Avevano giustificato il provvedimento con la gravità delle accuse.

Durante l’udienza in cui è stata decisa la scarcerazione Sarkozy ha potuto parlare in videochiamata dal carcere La Santé di Parigi, appena a sud del centro della città. Ha detto che la detenzione è «molto dura» (aggiungendo che lo è «per tutti i detenuti») e l’ha definita un «incubo». Ha inoltre ringraziato il personale penitenziario per la sua «umanità», che gli ha reso sopportabile la detenzione. Sarkozy si trova in isolamento ed è sempre affiancato da due agenti incaricati della sua sicurezza.

All’ex presidente è stato inoltre vietato di avere contatti con le altre persone condannate nel caso e con Gérald Darmanin, ministro della Giustizia e uno dei più influenti politici di centrodestra francesi. Darmanin gli aveva fatto visita in carcere a fine ottobre, cosa che aveva suscitato molte critiche soprattutto da parte della magistratura: il gesto era stato visto come una forma di trattamento preferenziale.

