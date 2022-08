Ridiamoci sopra… Maltempo, allerta gialla in Sicilia: previste “precipitazioni sparse e temporali”

Prosegue l’instabilità in Sicilia con rovesci e temporali anche per la giornata di giovedì 11 agosto. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Ionio da mosso a molto mosso; Basso Tirreno poco mosso. Allerta gialla in tutta l’isola e condizioni meteo avverse

Allerta gialla in Sicilia per la giornata odierna e condizioni meteo avverse. Si legge nell’avviso della protezione civile regionale 22222 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico: “Giovedì 11 agosto 2022, e per le successive 9-12 ore, si prevedono rovesci e temporali sparsi. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Temperature stabili o in lieve calo

Rimangono stabili le temperature tendenti però ad un lieve calo. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 30 a Catania, 26 ad Enna, 30 a Messina, 31 a Palermo, 29 a Ragusa, 30 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La pressione risulterà piuttosto stabile sulle regioni settentrionali; il cielo sarà più nuvoloso al mattino, poi via via più soleggiato.

Centro: Tempo più instabile nel pomeriggio su Sardegna e Lazio meridionali, sarà più soleggiato altrove. Lieve calo termico su tutte le regioni.

