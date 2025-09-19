Ridiamoci Sopra… Non più vita da Cani… rivoluzione nei cieli: dal 23 settembre cani grandi in cabina con i propri padroni

In Italia, la prospettiva di volare fianco a fianco con i propri animali non è più un miraggio. A partire dal 2025, anche i cani di taglia grande potranno accomodarsi nella cabina aerea senza dover subire lo stress del bagaglio stiva.

Si tratta di un cambio di passo che mette in luce la volontà di tutelare il rapporto tra proprietario e animale, garantendo al contempo sicurezza e comfort a tutti i passeggeri. Con questa iniziativa, si punta a superare barriere e limitazioni passate, offrendo una soluzione concreta a chi desidera condividere la cabina di volo con il proprio amico a quattro zampe.

La scelta è frutto di un dialogo tra istituzioni e compagnie, pronto a rivoluzionare l’esperienza di viaggio e a sottolineare quanto sia importante preservare il valore affettivo dei nostri animali.

Cani in aereo: una normativa innovativa e la svolta istituzionale

La nuova regolamentazione, definita come normativa animali domestici, si inserisce in un quadro più ampio di tutele e aggiornamenti tecnici promosso dalle autorità. A dare l’annuncio ufficiale è stato Matteo Salvini, precisando che l’ente responsabile, l’ENAC, ha approvato le linee guida che stabiliscono requisiti di sicurezza, spazi dedicati e vincoli per l’ancoraggio dei trasportini.

Questa misura si colloca nel solco di un rinnovato interesse verso la tutela dei diritti animali e verso un sistema di trasporto aereo più inclusivo. Le compagnie potranno dunque adattare i propri aerei per poter ospitare cani di grossa taglia, studiando nuovi layout per consentire di viaggiare senza intralciare corridoi e vie di fuga.

Nel contempo, l’introduzione di sanzioni più severe per l’abbandono animale e l’apertura a possibili accordi per far entrare gli animali nei luoghi di lavoro ministeriali rappresentano un ulteriore passo coraggioso in direzione di maggior coscienza sociale.

