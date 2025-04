Ridiamoci Sopra… Re Carlo è arrivato a Roma: tutto sulla visita in Italia con Camilla

Fitto calendario di impegni, annullata solo la visita in Vaticano da Papa Francesco. I sovrani britannici festeggeranno nel nostro Paese il loro 20° anniversario di matrimonio.

La corte britannica ha diffuso in coincidenza con la partenza odierna di re Carlo III e della regina Camilla per la visita di Stato in Italia – una galleria di foto che testimoniano la passione del sovrano per la Penisola.

Le immagini sono pubblicate sul sito ufficiale di Buckingham Palace, che ricorda come “questa settimana il Re e la Regina visiteranno Roma e Ravenna”.

Roma, 7 aprile 2025 – Come da previsione alle 17. 14, all’aeroporto di Ciampino, è arrivato re Carlo III e della regina Camilla in Italia. Ad accogliere i sovrani, che qui festeggeranno il loro 20° anniversario di matrimonio (celebrato il 9 aprile 2005, ndr), ci sono la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi, l’ambasciatore britannico in Italia Lord Edward Llewellyn e l’ambasciatore d’Italia a Londra Inigo Lambertini.

Carlo e Camilla sono attesi da un fitto calendario di appuntamenti ufficiali in questo tour di quattro giorni nel nostro Paese. Tra questi, mercoledì 9 aprile, ci sono l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj e il discorso alle Camere riunite a Montecitorio, un privilegio finora concesso solo a re Juan Carlos di Spagna e a suo figlio Felipe. “Credo parlerà anche in italiano”, ha anticipato Lord Llewellyn. Prima del suo intervento, però, deporrà una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della patria con il sorvolo sui cieli di Roma della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori e della squadra acrobatica della Royal Air Force. E la stessa sera, al Quirinale, ci sarà il banchetto di Stato con il presidente Sergio Mattarella.

Domani pomeriggio, invece, è prevista la visita al Colosseo – pare fortemente voluta da Camilla – con il ministro della Cultura Alessandro Giuli che farà da Cicerone d’eccezione. Il soggiorno italiano si concluderà giovedì 10 a Ravenna, dove i reali parteciperanno insieme al presidente Mattarella alla cerimonia dell’80° anniversario della liberazione della provincia romagnola avvenuta il 10 aprile del 1945, a opera delle truppe Commonwealth e delle forze partigiane. Non ci sarà, invece, l’incontro in Vaticano con Papa Francesco, ancora in convalescenza.

Il 76enne monarca è “in ottima forma”, scrivono i tabloid britannici ricordando il breve ricovero in ospedale alla fine del mese scorso dovuto agli effetti collaterali delle cure anti-cancro cui si sta sottoponendo. Uno stop che ha costretto Carlo ad annullare una serie di impegni.

La visita del re e della regina inglesi ha un alto valore simbolico: il sigillo di un’amicizia fra Italia e Regno Unito, già tradizionalmente solida ma che vive un momento di particolare sintonia. Carlo, per a prima volta in veste di sovrano, porterà tutto il suo soft power a sostegno del governo del premier laburista Keir Starmer, impegnato nel ‘reset’ post-Brexit e nel rilancio dei colloqui con l’Unione europea anche alla luce dei nuovi assetti geopolitici dettati dalle scelte del presidente statunitense Donald Trump.

