Ridiamoci Sopra….Re Carlo e Camilla in visita a Roma e in Vaticano

Attesi. I sovrani britannici, oggi 23 ottobre 2025, saranno a Roma per incontrare Papa Leone. Ma si tratta del primo incontro che segna una svolta storica: dopo 500 anni il re britannico pregherà con un Papa. Al sovrano d’Inghilterra sarà conferito anche il titolo ad hoc di ‘Royal Confrater’ presso la Basilica di S. Paolo fuori le Mura.

Ad accompagnare i reali nella visita in Vaticano ci sarà l’arcivescovo di York, Stephen Cottrell, la seconda carica più importante nella Chiesa inglese dopo l’arcivescovo di Canterbury che non sarà presente in Vaticano in quanto Sarah Mullally prenderà possesso dell’arcidiocesi a marzo 2026.

IL PROGRAMMA DELLA VISITA A ROMA

L’udienza di papa Leone con il re Carlo è prevista alle 11 nella Biblioteca vaticana. Quindi, Carlo III incontrerà il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. Momento storico poco dopo le 12: il Papa, affiancato dall’arcivescovo di York, presiederà una preghiera ecumenica per la cura del Creato nella Cappella Sistina alla quale parteciperà Re Carlo. Nella sala Regia successivamente si svolgerà un incontro con personalità, associazioni e aziende impegnate nella tutela della casa comune.

Nel primo pomeriggio, alle 14,30, nella Basilica di San Paolo fuori le Mura a re Carlo sarà conferito il titolo di Royal Confrater. Prima della celebrazione ecumenica, i reali visiteranno la tomba di San Paolo.

