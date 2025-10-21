Ridiamoci Sopra.. Sarkozy è entrato in carcere: La verità trionferà

L’uscita da casa mano nella mano con Carla Bruni. Il post: «Io in cella da innocente, la verità trionferà». Come Il Conte di Montecristo che dice rileggerà. Va in isolamento, un’ora d’aria al giorno. Deve scontare una condanna a cinque anni di reclusione

Condannato in primo grado per l’utilizzo di fondi illeciti durante la campagna elettorale del 2007, il politico Repubblicano dovrebbe restare in carcere per 5 anni, fino al 2028 (due anni di pena sono sospesi), ma in realtà potrebbe uscire molto prima.

I suoi avvocati hanno già fatto richiesta di appello alla sentenza. Il processo dovrebbe tenersi a marzo del prossimo anno. A quel punto però, Sarkozy potrebbe già essere stato scarcerato da mesi. L’ex presidente ha infatti più di 70 anni e questo gli permette di richiedere da subito le misure alternative alla detenzione. Potrebbe quindi ottenere i domiciliari o addirittura la libertà vigilata.

Le reazioni alla sentenza

In Francia la sentenza contro Sarkozy è stata vista come molto divisiva sia dalla politica, sia dall’opinione pubblica. Più di un terzo dei francesi, secondo un sondaggio, la considera infatti ingiusta e sproporzionata, soprattutto per quanto riguarda la carcerazione dell’ex presidente della Repubblica.

La sentenza è stata inoltre molto criticata dalla destra francese, sia dal partito di Sarkozy, i Repubblicani, sia dal Rassemblement National, di Marine Le Pen, a sua volta condannata a inizio anno per appropriazione indebita di fondi europei.

