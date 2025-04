Ridiamoci sopra… Sciopero generale il 1 maggio: il corteo e il concerto. Le sigle: “Troppe morti sul lavoro”

Domani, 1° maggio 2025, è previsto uno sciopero generale indetto da USI-CIT che coinvolgerà pubblico e privato, mentre USB organizza manifestazioni in diverse città. Disagi attesi anche nel settore dei trasporti, oltre che nella sanità, istruzione, ricerca, vigili del fuoco. Previste anche varie manifestazioni per la Festa dei lavoratori, a partire dal Concerto di Piazza San Giovanni a Roma.

‘Uniti per un lavoro sicuro’. È lo slogan scelto quest’anno da Cgil, Cisl, Uil per celebrare il Primo Maggio, festa dei lavoratori. Il programma di domani è stato presentato alla stampa ieri mattina, davanti alla Prefettura, dal segretario provinciale Cgil Cristian Sesena, dalla segretaria Cisl Emilia Romagna Rosamaria Papaleo e dal coordinatore Uil di Modena e Reggio Emilia Roberto Rinaldi. “Abbiamo scelto questo luogo della città, la sede dello Stato nella mostra provincia – ha detto Cristian Sesena – per sottolineare ancora con più forza il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro”. Anche quest’anno si terrà il consueto corteo che partirà da viale Montegrappa alle ore 15 per attraversare il centro storico e confluire in piazza Martiri del 7 luglio dove si svolgeranno, dalle 16,15, i comizi di Rosamaria Papaleo, Roberto Rinaldi e Daniela Barbaresi della segreteria nazionale Cgil. Mentre alle 17:00 spazio alla musica d’autore con Cristina Donà e Saverio Lanza. Un concerto intitolato ‘Spiriti Guida’ che accosta al repertorio di Cristina Donà. “In Italia periscono ogni giorno in media tre persone sul posto di lavoro. È un dato inaccettabile, non degno di un paese che si professa civile. – Ha spiegato Cristian Sesena. – Abbastanza lampante il legame fra rischi per la sicurezza e precarietà lavorativa, in particolar modo nel sistema degli appalti che ormai sono divenuti una vera e propria giungla”.

