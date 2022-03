Ridiamoci sopra…  Ultime notizie dalla Russia, “Putin è malato?” Le ipotesi sul suo stato di salute e cosa dice l’intelligence…

Vladimir Putin è malato: ecco che malattia ha il premier russo | Putin starebbe seguendo un trattamento a base di steroidi per un tumore.

Vladimir Putin è malato? Il conflitto in Ucraina ha attirato l’attenzione sulla figura del presidente russo Vladimir Putin, che ne è considerato il principale responsabile. Dopo le speculazioni sul suo stato mentale, che alcuni giudicavano compromesso e altri frutto di una precisa strategia, ora ci si chiede se il leader sia malato per qualche altra ragione.

Vladimir Putin è malato: cosa sappiamo e cosa c’è di vero

Secondo diverse agenzie di intelligence, Putin starebbe seguendo un trattamento a base di steroidi per combattere un tumore o comunque una patologia grave, e potrebbero essere questi farmaci a causare comportamenti sempre più erratici e di scatti d’ira continui.

Alcuni osservatori hanno visto come possibile indizio di una malattia la distanza che il presidente spesso tiene dalle altre persone che si trovano nello stesso luogo. Per esempio, Putin interpose un immenso tavolo tra lui e Emmanuel Macron durante una visita di quest’ultimo a Mosca. Allora, il motivo ufficiale era il rifiuto da parte del presidente francese di fare un test Covid.

Putin, però, era seduto molto distante dai suoi interlocutori anche in occasione di una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza della Russia al termine della quale riconobbe le due repubbliche autoproclamate del Donbass.

I problemi di salute di Putin

Eventuali problemi di salute spiegherebbero alcuni aspetti messi in luce da fonti del Cremlino, come il fatto che i suoi messaggi sono meno chiari di un tempo, ma anche questioni più serie come la decisione di intraprendere un conflitto come quello ucraino. Secondo alcune indiscrezioni, Mosca aveva previsto una guerra lampo e non si aspettava una reazione così forte né da parte di Kiev né da parte dell’Occidente

Non è comunque la prima volta che la salute del presidente viene messa sotto i riflettori. Se ne parlò anche nel 2015 quando per alcuni giorni non si fece più vedere in pubblico e nel novembre 2020, a causa di una grave tosse. In entrambi i casi, qualsiasi ipotesi su una possibile malattia venne archiviata come infondata.

