Riduzione dei trasferimenti ai comuni: le associazioni dei comuni si astengono dal riparto e chiedono una integrazione delle risorse

“Anci Sicilia, Asael e ALI ringraziano l’Assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina, e il dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali, Salvatore Taormina, per la consueta attenzione nel dialogo con le associazioni dei comuni e al contempo esprimono rammarico per la scelta, da parte dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, di non partecipare all’incontro di oggi.

Un fatto ancora più grave in Sicilia, l’unica regione che non ha mai istituito il Consiglio delle Autonomie Locali, l’organo preposto per il confronto tra i diversi livelli istituzionali”.

Lo hanno detto i presidenti Paolo Amenta (ANCI Sicilia), Matteo Cocchiara (ASAEL) e Domenico Venuti (ALI Sicilia) a margine della Conferenza Regione- Autonomie locali, svoltasi questa mattina.

“L’assenza di un dialogo strutturato tra Regione e Comuni – hanno aggiunto i rappresentanti delle associazioni – rende ancora più difficile affrontare e risolvere le criticità finanziarie che da tempo gravano sugli enti locali”.

IN PARTICOLARE: Il riparto dei trasferimenti ordinari in favore dei Comuni, sancito oggi in Conferenza Regione-Autonomie Locali, evidenzia una riduzione complessiva di circa 10 milioni di euro rispetto al 2024. Un dato certificato dalle analisi di ANCI Sicilia e confermato dal Dipartimento delle Autonomie Locali, che desta forte preoccupazione tra gli amministratori locali, in considerazione del complessivo quadro finanziario già particolarmente precario.

IN ALLEGATO:

LE MOTIVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DEI COMUNI

L’ANALISI COMPARATIVA DEI DATI SULLE CRISI FINANZIARIE DEI COMUNI E SUI TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE

https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/DOC_Analisi_e_Crisi_finanziarie_Comuni_29gen251.pdf

https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/MOTIVAZIONI-DELLE-ASSOCIAZIONI-DEI-COMUNI.pdf

Com. Stam.