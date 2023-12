Riesce a rubare un giubbotto ma… i Carabinieri avevano visto tutto. Arrestato un 44enne

Catania, quartiere “Pigno”. Nell’ambito dell’operazione “Natale Sereno”, con la quale il Comando Provinciale di Catania ha intensificato i pattugliamenti nel periodo delle festività, i Carabinieri della Stazione di Catania – Librino, per esprimere la propria prossimità alla categoria dei negozianti, hanno messo in atto, l’altro pomeriggio, un servizio all’interno di un centro commerciale situato nel quartiere “Pigno”.

Difatti, durante questo periodo in cui i negozi vengono presi d’assalto da un numero maggiore di clienti, si registra sicuramente un aumento della clientela – cosa che fa gioire i commercianti – ma anche una maggior presenza di malintenzionati che lì si recano per commettere reati predatori.

I militari dell’Arma, in particolare, confondendosi tra la gente come potenziali clienti, quindi in modalità “discreta”, hanno iniziato a osservare attentamente gli avventori.

Ad un certo punto, gli operanti, hanno adocchiato un uomo catanese di 44anni di Librino, a loro già noto per la commissione di altri reati e, quindi, hanno deciso di seguirne e di osservare i suoi movimenti all’interno di un negozio di abbigliamento, per comprendere se, anche questa volta, stesse architettando qualcosa di illecito.

I Carabinieri, a conferma dei loro sospetti, hanno sorpreso l’uomo nei pressi delle casse dove ha iniziato ad armeggiare con l’antitaccheggio di un giaccone con pelliccia di colore bianco che aveva precedentemente prelevato da uno scaffale.

Il 44enne, posizionatosi in disparte, ha atteso il momento propizio per occultare il giaccone all’interno di una borsa tracolla, per poi uscire improvvisamente dal negozio senza “passare” dalle casse, sperando così di guadagnarsi la fuga.

Le colonnine dell’antitaccheggio, per come previsto dal malfattore, non si sono attivate, tuttavia, i Carabinieri che lo hanno visto “in azione” sono intervenuti inseguendolo a piedi e fermandolo, poco dopo, nella zona interrata dei parcheggi.

I militari, dopo aver controllato la borsa dell’uomo, vi hanno trovato e recuperato la refurtiva e hanno, quindi, contattato il responsabile del negozio il quale, nel verificare l’ammanco del giubbotto del valore di circa 60 euro, ha pure costatato che al capo di abbigliamento era stato staccato l’antitaccheggio.

Dopo aver restituito il giaccone al commerciante, i militari dell’Arma hanno condotto in caserma il 44enne, arrestandolo per “furto aggravato”, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.