Riesi: 30 Libri in 30 Giorni. Si presenta il volume di Gaetano Basile “Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c’è più”

Nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni, promosso dal Comune di Riesi, casa editrice Kalos e BCsicilia, si presenta mercoledì 26 Marzo 2025 alle ore 19,00 presso la Sala “Scroppo” del Centro Polivalente Viale Don Bosco a Riesi il volume di Gaetano Basile “Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c’è più”.

Dialogherà con l’Autore il dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale di BCsicilia. Saluti istituzionali del Vicesindaco dott.ssa Daniela Pasqualetto. Introduzione della prof.ssa M. Catena A. Sanfilippo, Presidente BCsicilia sede di Riesi. Interventi musicali del M° Calogero Cigno al pianoforte e del controtenore lirico Ivan Enzo Cutaia.

Nella mattina dello stesso giorno, 26 Marzo, il prof. Gaetano Basile, scrittore, storico, giornalista, autore teatrale e televisivo, enogastronomo, presenta la sua opera alle ore 10,00 presso l’Aula Magna della sede di Riesi dell’IISS “C. M. Carafa” di Mazzarino e Riesi. Dopo il saluto della Dirigente dott.ssa Adriana Quattrocchi, l’autore incontrerà gli alunni delle classi del Liceo Scientifico e dell’Alberghiero 1ALS, 1BLS, 2ALS, 2BLS, 2AAL, 2BAL, 3ALS e le docenti Anzaldo, Carbone, Chiantia, Di Cristina, Insinna, Sessa, Sanfilippo.

«TÀNNU, avverbio di tempo, allora, quando. Dal latino ante annum, da cui il francese antan. […] Non per nulla ho scelto questo lemma della mia lingua per riassumere il senso di questi scritti».

In saporita e struggente prosa la buona memoria di un vecchio siciliano. Gaetano Basile racconta tradizioni, usanze, piccole storie che hanno incrociato i fatti della Storia e di un Paese – Sicilia compresa – che non riconosce più. Queste pagine, che si leggono come cunti, raccolgono racconti liberi dai lacci degli eventi, che diventano vita vissuta, narrata dai protagonisti, letta o anche solo immaginata. Da quelle “terre perse” della sua infanzia ai più recenti morti-ammazzati, dai sapori della tavola ai ricordi di viaggi e peregrinazioni, dai giochi con le carte siciliane alle am-lire degli americani, dalle serenate d’una volta ai bigliettini di certi baci al cioccolato…

Gaetano Basile, palermitano doc, è giornalista e autore di testi teatrali, ma anche enogastronomo appassionato e narratore avvincente. Ha alle spalle un’intensa attività giornalistica televisiva come divulgatore di tutto ciò che è cultura siciliana. Ha scritto di Sicilia e di Palermo, di cucina e di cavalli, di Storia e storie, con toni lievi, talora graffianti, mai seriosi. Viaggiatore attento e testimone di una cultura antica, sa parlare alla memoria della gente che seduce, prescindendo da stereotipi e luoghi comuni. Capace di farsi leggere e amare da grandi e piccini, siciliani e non, toccando la parte più profonda dell’anima dei lettori. I suoi libri sono pubblicati da Dario Flaccovio Editore e da Kalós di Palermo. Ha diretto la rivista di etnoantropologia «il Pitrè»; oggi collabora con la RAI e numerose testate nazionali ed estere. Dall’Associazione Giornalisti Stampa Estera è stato premiato come miglior divulgatore della cucina italiana per l’anno 2011. Vive e lavora a Palermo.

In foto copertina del libro.

Com. Stam. + foto